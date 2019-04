ZI EXTRAORDINARĂ pentru știința mondială. Imagine în premieră!!! In șapte orașe din lume au inceput la ora 16.00 conferințe de presa și a fost anunțata una dintre cele mai mari descoperiri din astrofizica: o imagine cu ”orizontul” unei gauri negre. Datele de la opt telescoape uriașe de pe patru continente au fost combinate și analizate, ca parte a unui efort uriaș de cercetare. Astronomii au facut teorii, calcule, și simulari despre gauri negre, iar acum putem vedea o imagine in premiera cu orizontul evenimentului, camp gravitațional atat de puternic, incat orice obiect patrunde in perimetrul sau, dispare in gaura neagra. Imaginea prezentata acum este a unei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința din cadrul proiectului Event Horizon Telescope (EHT) a prezentat miercuri, in premiera absoluta, fotografia unei gauri negre. Ea se afla la 500 milioane de miliarde de kilometri distanta, in cadrul galaxiei M87 si a fost fotografiata de o retea de opt telescoape din intreaga lume,…

- În șapte orașe au început la ora 16.00 conferințe de presa pentru a fi prezentata una dintre cele mai mari descoperiri din astrofizica: o imagine cu ”orizontul” unei gauri negre. Datele de la opt telescoape uriașe de pe patru continente au fost combinate și analizate, ca parte…

- Guvernul socialist spaniol a aprobat vineri un plan al carui obiectiv este sa ii convinga sa revina acasa pe cei aproximativ un milion de muncitori spanioli care au plecat in strainatate sa isi caute un loc de munca dupa criza economica din 2008-2013, transmite AFP, informeaza AGERPRES . Printre cele…

- Guvernul socialist spaniol a aprobat un plan al carui obiectiv este sa ii convinga sa revina acasa pe cei aproximativ un milion de muncitori spanioli care au plecat in strainatate sa isi caute un loc de munca, dupa criza economica din 2008-2013. Printre cele 50 de măsuri incluse în acest…

- In 2018, Uniunea Europeana a pornit o competiție de proiecte-pilot denumita Universitați Europene, desfașurata sub egida programului Erasmus+, prin care se vor finanța, pana in anul 2024, 20 de rețele de instituții de invațamant superior, din spațiul intregii Uniuni Europene. In data de 27 februarie…

- O propunere controversata, criticata atat de producatorii auto, cat si de soferi, se afla in lucru la Comisia Europeana. Este vorba de limitarea in ceea ce priveste controlul asupra propriei masini pentru respectarea regulilor de circulatie. Concret, producatorii auto ar urma sa fie obligati sa introduca…

- Conform unui "studiu moderat" realizat de gigantul american luna trecuta, site-urile europene de stiri ar putea pierde aproximativ 45% din traficul pe care il au acum din Google, daca propusa legislatie privind drepturile de autor va intra in vigoare in forma actuala. Pentru a simula respectarea…

- Anul trecut, prin octombrie-noiembrie, a ajuns și in Romania un raport-avertisment al Grupului interguvernamental de experți in evoluția climei (IPCC) din cadrul Organizației Națiunilor Unite, care spunea cam așa: „Daca guvernele lumii nu vor depune eforturi uriașe sa reduca emisiile de carbon, Pamantul…