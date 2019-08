Zi emoționantă pentru Cristina Șișcanu. „Nu mi-a lipsit nimic” Cristina Șișcanu și-a aniversat mama, Olga. Cu aceasta ocazie, jurnlista i-a facut urari publice celei care i-a dat viața. Pe contul sau de Facebook, Cristina Șișcanu a ținut sa transmita un mesaj emoționant de ziua de naștere a mamei sale. "La mulți ani, mama! ♥️ Cand eram mica, mama avea grija mereu sa am haine noi la fiecare sarbatoare. Mai mult decat atat , mergeam la croitoreasa și imi facea ținute pentru evenimentele pe care le prezentam… Nu mi-a lipsit nimic in copilarie. Mama a gestionat totul in favoarea mea și mi-a creat condiții pentru a invața și a ma dezvolta armonios… ? Amintiri… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

