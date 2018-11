Sectia pentru procurori a CSM il va audia, luni, pe procurorul general Augustin Lazar in vederea emiterii unui aviz, dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat procedura de revocare a acestuia. Asta in conditiile in care, Comisia Europeana a cerut, in raportului MCV, suspendarea imediata a tuturor numirilor si demiterilor in derulare a procurorilor de varf.