Singurul candidat inscris la concurs, Decebal Draghiea, este așteptat, miercuri, la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane, din municipiul Bucuresti, pentru a susține examenul pentru functia vacanta de sef al Inspectoratului de Politie Judetean Gorj. Dupa un an in care a fost imputernicit sa conduca instituția, acesta a decis sa participe la concursul cu recrutare … Articolul Zi decisiva pentru Politia Gorj: Decebal Draghiea, la concursul pentru fotoliul de ȘEF apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .