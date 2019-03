Stiri pe aceeasi tema

- Procesul lui Liviu Dragnea ar pute fi tergiversat din nou. Asta pentru ca una dintre judecatoarele din completul de cinci care analizeaza dosarul liderului PSD, Luciana Mera, de la Înalta Curte de Casație și Justiție, a cerut Consiliului Superior al Magistraturi, eliberarea

- Secția pentru investigarea magistraților a cerut preluarea dosarului Tel Drum de la DNA! Noua secție a trimis trei cereri in acest sens. Daca pe primele doua nu le-au motivat, in cea de-a treia, Secția a spus ca vrea dosarul Tel Drum pentru ca dețin informații potrivit carora e vizat și un magistrat,…

- UPDATE – 19.02.2019, ora 10:45 Instanta suprema a admis cererea depusa de Liviu Dragnea privind reaudierea sa in dosarul DGASPC Teleorman, in care are o condamnare in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, liderul PSD fiind citat pentru data de 18 martie. ‘Admite, in parte, cererile…

- Avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie audierea liderului PSD in dosarul DGASPC Teleorman, in care acesta a fost condamnat in prima instanta la 3 ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie reia, luni, judecarea dosarului DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Din septembrie 2018, cand a intrat in faza de apel, dosarul a fost amanat pe parcursul a cinci…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie reia, luni, judecarea dosarului DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare.Citește și: Cum voteaza romanii pe regiuni și in funcție de rural/urban. PSD conduce…

- Sedinta de foc la Curtea de Apel Bucuresti. Instanta decide daca suspenda activitea completurilor de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Un scandal similar a fost declansat de Liviu Dragnea, care a contestat componenta completurilor de cinci magistrati.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie are programat, miercuri, primul termen de judecata in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, dupa ce a fost repartizat la noul complet. Pe 13 decembrie, dosarul…