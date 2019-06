Stiri pe aceeasi tema

- „Guvernul condus de Maia Sandu si Andrei Nastase este perfect legitim pentru ca are in spate votul cetatenilor care au ales Parlamentul Republicii Moldova si majoritatea parlamentara care a investit Guvernul. Demisia Guvernului Filip, desi a venit cu intarziere, reprezinta un gest de normalitate deoarece…

- Intr-un interviu pentru Adevarul, realizat la o reuniune a PPE, fostul presedinte Traian Basescu propune ca UE si Comisia de la Venetia sa vina cu o clasificarea a Curtilor Constitutionale din punct de vedere al credibilitatiii. „In Republica Moldova, suntem intr-un caz tipic in care un oligarh a ajuns…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat pentru 20 mai discutarea sesizarii PNL privind prevederile din Regulamentul Camerei Deputatilor referitoare la delegarea atributiilor presedintelui acestui for catre vicepresedinti. Astfel, 20 mai a devenit una dintre cele mai importante zile din viata lui…

- 'Propunerea poate sa vina din partea oricui. Si a societatii civile, dar aia civila, nu aia cu epoleti pe sub maieu. Deocamdata, nu am nicio candidatura. Cand am sa vad numele celor care isi doresc sa ajunga judecator la Curtea Constitutionala, am sa ma pronunt. Si ma intereseaza foarte putin daca…

- ''Pentru ceea ce se pune in discuție nu era nevoie de doua intrebari. A avut nevoie de atata timp sa conceapa doua intrebari inepte. Era suficient sa intrebe daca electoratul roman este de acord cu o eventuala revizuire a Constituției. O singura intrebare cu mai multe sub puncte. Insa, totul este…

- 30 de organizații civice din țara și din strainatate ii cer președintelui Iohannis sa nu promulge legea prin care au fost modificate miercuri in parlament codurile penale și opoziției sa sesizeze Curtea Constituționala pentru incalcarea articolului privind exercitarea suveranitații in nume ...

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta, marti, o decizie asupra initiativei legislative cetatenesti de revizuire a Legii fundamentale, prin care se doreste ca persoanele condamnate definitiv sa nu mai ocupe functii publice. Pe 12 februarie, Uniunea Salvati Romania anunta ca semnaturile…

- Profesorii devin titulari pe post, adica angajați pe perioada nedeterminata (cu 18 ore pe saptamana – norma intreaga), atunci cand iau examenul de Titularizare și exista și posturi pentru materia pe care o predau și iau notele cele mai mari dintre cei care concureaza. Mai trebuie sa aiba…