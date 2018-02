Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror DNA a cerut marAi judecAƒtorilor de la AZnalta Curte de CasaAie AYi JustiAie condamnarea fostului premier Victor Ponta la A®nchisoare cu executare, pentru sAƒvA¢rAYirea infracAiunilor de fals A®n A®nscrisuri sub semnAƒturAƒ privatAƒ, complicitate la evaziune fiscalAƒ AYi Citește mai departe...

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la AZnalta Curte de CasaAie AYi JustiAie, A®n calitate de martor, A®n dosarul A®n care fostul deputat Sebastian GhiAAƒ este acuzat de corupAie AYi AYantaj, alAƒturi de foAYti AYefi din poliAie AYi parchete din Prahova. Citește mai departe...

- Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ) se pronunta luni pe cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale într-un dosar în care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu.

- Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ) urmeaza sa dezbata joi cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale într-un dosar în care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a facut mai multe precizari privind pensiile romanilor pentru perioada urmatoare. Totodata, Ministrul a anunțat ca, incepand cu 1 iulie, toți pensionarii cu pensie sub 900 de lei vor beneficia de medicamente compensate...

- Doi copii de doi ani, suspecți de gripa, au fost internați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, din Timișoara. Pana la aceasta ora, in municipiu nu a fost confirmat niciun caz de gripa la Timișoara, insa medicii au doi pacienți suspecți. Unul dintre ei are pneumone, iar altul insuficiența…

- Guvernul trebuie sa ceara de urgența activarea Mecanismului de Protecție Civila al UE pentru a solicita imunoglobulina din alte state membre. Este evident ca Ministerul Sanatații a eșuat in incercarea de a gasi soluții pentru a asigura imunoglobulina pentru pacienții cu boli de imunitate. Știrile…

- Premierul britanic Theresa May il primeste luni la Londra pe negociatorul sef al UE Michel Barnier, intr-o atmosfera tensionata in Guvernul conservator pe tema orientarilor de dat Brexitului, relateaza AFP, conform news.ro.Barnier urmeaza sa il intalneasca, de asemenea, pe ministrul britanic…

- PNL a anuntat vineri ca va face orice pentru a se opune "demersurilor anti-romanesti si anti-occidentale ale trupei conduse de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu”, iar premierul Dancila va trebui sa explice cum va implementa programul de guvernare. Liberalii mai spun ca Guvernul trebuie sa…

- PNL a anuntat vineri ca va face orice pentru a se opune „demersurilor anti-romanesti si anti-occidentale ale trupei conduse de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu”, iar premierul Dancila va trebui sa explice cum va implementa programul de guvernare. Liberalii mai spun ca Guvernul trebuie sa…

- Guvernul cheama la dialog autoritatile publice locale pentru solutionarea problemelor din satele si orasele administrate. In acest sens va fi creat si un grup de lucru cu participarea reprezentantilor executivului si a primarilor.

- Chile, a patra putere economica din America Latina, s-a angajat marti sa renunte definitiv la termocentralele pe carbune pana in anul 2050, informeaza AFP. Guvernul chilian a semnat un acord cu compania franceza Engie, cea italiana Enel si firmele chiliene AES Genes si Colbun pentru a renunta progresiv…

- Guvernul a luat, miercuri, o serie de masuri de reorganizare, in urma carora se infiinteaza Ministerul Fondurilor Europene, iar SGG preia Comisia Nationala de Prognoza, care era in subordinea Ministerului Finantelor.

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul primei ședințe de guvern pe care o conduce, faptul ca a renunțat la protecția oferita de SPP. Aceeași decizie a fost luata de toți miniștrii, potrivit premierului.„Am transmis SPP inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protecție. Ințeleg…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din guvernul sau au renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, au declarat surse politice, citate de Mediafax, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a confirmat…

- Autoritatile franceze au destructurat in cursul anului trecut un numar record de 303 retele de imigratie clandestina pe teritoriul Frantei, o crestere cu aproape 6% comparativ cu 2016, au indicat luni surse politienesti citate de AFP. In sase ani - din 2011 in 2017 -, numarul retelelor…

- Paul Stanescu a primit aviz favorabil din partea comisiilor pentru functia de ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. El a repetat la finalul audierii ca isi va da demisia in cazul in care se va redeschide urmarirea penala pe numele sau in dosarul privind modul de finantare a…

- La un an de la alegerile parlamentare, PSD se pregateste sa si instaleze cel de al treilea Guvern. Dupa cabinetele conduse de Sorin Grindeanu si Mihai Tudose, mazilite dupa ce au intrat in conflict cu Liviu Dragnea, in urma negocierilor, s a conturat guvernul cu cele mai multe femei din istorie, in…

- Guvernul si opozitia din Siria au convenit vineri asupra unui armistitiu in Ghouta Orientala, zona controlata de rebeli in apropierea Damascului, informeaza Xinhua, care preia o relatare a televiziunii Al-Arabiya referitoare la negocierile de pace de la Viena. Luptele urmeaza sa inceteze…

- Sedinta Comitetului National Executiv al PSD s-a incheiat. Liderii social-democrati au decis ca noul Guvern sa aiba in componenta patru vicepremieri. De asemenea, social-democratii au hotarat desfiintarea Ministerului Consultarii Publice si Dialogului Social. AGERPRES/(AS - autor: Catalin…

- „Guvernul cel rau” nu aloca bani pentru Arad, spun mereu liberalii din conducerea Consiliului Judetean Arad. Numai ca, in timp ce a incheiat anul 2017 cu un excedent bugetar de aproape 26 de milioane de euro, adica nu i-a cheltuit, Consiliul Judetean Arad spune ca nu primeste bani de la Guvern si ca…

- Guvernul PSD-ALDE intenționeaza sa acorde un spor de 75% din salariu tuturor angajaților din ministerele Agriculturii și Fondurilor europene pentru a remedia scaderile de venituri nete dupa "revoluția fiscala".

- Guvernul ia masuri pentru asigurarea securitații sociale a lucratorilor moldoveni din Statul Israel. Astfel, migranții din cele doua state vor putea depune cererea de stabilire a pensiei si a altor prestatii de asigurari sociale de la noul loc de reședința.

- Misa, despre Declaratia 600: Analizam posibilitatea de a fi platite contributiile pe baza CNP-ului Contribuabilii care au obligatia depunerii Declaratiei 600 ar putea efectua plata contributiilor pe baza CNP-ului, declaratia ar putea fi trimisa prin posta, fara obligatia deplasarii la sediul administratiei…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose."Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la inceput si cu ceilalti doi premieri.…

- Comisia Europeana vrea sa conditioneze accesarea fondurilor UE de respectarea normelor statului de drept Comisia Europeana elaboreaza propuneri pentru a se asigura ca statele membre care beneficiaza de fonduri europene sa aiba sisteme judiciare independente, riscand amplificarea disputelor cu tari precum…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- Guvernul vrea sa finalizeze pana in 2030, 11 autostrazi, 19 drumuri expres, zeci de operatiuni de modernizare si variante ocolitoare in valoare totala de 27 miliarde de euro. De la bugetul de stat si din fonduri europene poate asigura insa doar 40% din necesar (10,9 miliarde de euro), iar pentru restul…

- Guvernul britanic va anunta joi ca isi va spori cu 44,5 milioane de lire sterline (50,5 milioane de euro) contributia financiara pentru Calais si zona de coasta franceza pentru a intari securitatea la frontiera, relateaza AFP, conform agerpres.ro. ''Acesti bani trebuie investiti in ameliorarea…

- Guvernul condus de premierul Viktor Orban a adoptat un set de proiecte de lege care ataca promotorii migrației „ilegale” prin impunerea unei noi cote de impozitare. Un purtator de cuvant numește pachetul legislativ Legile „Stop Soros”.

- Vicepresedintele ALDE, Varujan Vosganian, a declarat miercuri ca partidul pe care il reprezinta a resimtit o anumita "asimetrie" in ceea ce priveste vointa politica privind reforma in Justitie, in favoarea unei implicari mai mari din partea Parlamentului in raport cu Guvernul, precizand ca aceste…

- Guvernul ceh condus de prim-ministrul Andrej Babis a cazut de acord sa demisioneze miercuri, potrivit unui purtator de cuvant, citat de Reuters, scrie news.ro.Decizia a venit dupa ce cabinetul minoritar a pierdut, marti, votul de incredere. Guvernul va ramane in functie pana la negocierile…

- Liderul principalei formatiuni de opozitie din Ungaria, Jobbik (nationalist radical) a acuzat marti guvernul ungar ca a indus in eroare opinia publica in legatura cu migratia. Gabor Vona a lansat aceasta acuzatie dupa ce secretarul de stat adjunct Kristof Altusz a afirmat, citat intr-un ziar maltez,…

- Guvernul a decis sa anuleze ceremonia de primire oficiala a prim-ministrului japonez Shinzo Abe, potrivit Romania TV, in contextul in care premierul Tudose si-a prezentat demisia cu o zi in urma....

- In Comitetul Executiv Național (CExN) al PSD de luni seara s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Guvernul lui Mihai Tudose, potrivit Antena 3. Tudose ar fi anunțat ca va demisiona din funcție. Ar fi fost doar patru voturi impotriva deciziei din cele 67 de voturi din CExN, conform sursei citate.…

- "Guvernul este unul politic, iar partidul decide", a declarat luni ministrul Administratiei si Internelor, Carmen Dan. "Asa cum am spus si ultima data, cand am discutat despre aceasta, guvernul este un politic, asteptam decizia partidului", a spus Carmen Dan inaintea reuniunii Comitetului Executiv…

- Guvernul este unul politic, iar partidul decide, a declarat luni ministrul Administratiei si Internelor, Carmen Dan. "Asa cum am spus si ultima data, cand am discutat despre aceasta, guvernul...

- Secretarul de stat in Ministerul Culturii, sef al Departamentului Identitate Nationala, Paul Claudiu Cotirlet, a declarat luni, la Targu-Jiu, ca la nivel national au fost acceptate 2.200 de proiecte dedicate Centenarului Marii Uniri, pentru care Guvernul a alocat suma de 150 de milioane de lei.…

- Mai sunt doar câteva ore înainte de sedinta decisiva din PSD. Liviu Dragnea versus Mihai Tudose, înfruntarea din care analistii spun ca doar unul va iesi învingator. Comitetul Executiv al PSD se va întruni, luni, de la ora 16:00, la sediul partidului din Kiseleff,…

- Biroul Executiv al Organizației Municipale Iași a Partidului Social Democrat iși exprima public susținerea fața de Guvernul PSD - ALDE condus de Domnul Mihai Tudose și considera ca o eventuala inlocuire a Primului Ministru constituie un risc uriaș pentru succesul Programului de Guvernare și, mai…

- 'In cadrul intalnirii pe care am avut-o cu membrii de partid din judet, la care a participat si Liviu Dragnea, s-a solicitat convocarea imediata a CEX, pentru a se lamuri situatia din partid. Guvernul nu mai are un dialog constructiv cu partidul, se profileaza o ruptura si nu ne dorim ca ea sa se…

- "Am intrat in PSD -ul condus de Adrian Nastase și in Guvernul care a dus Romania in NATO și in Uniunea Europeana / am condus PSD -ul și Guvernul care in 2012-2015 a scos Romania din dezastrul economic și social al "epocii Basescu"! Acum ma uit cu mare tristețe la un PSD condus de traseisti impostori…

- Scandal cat casa in Guvern. Ministrul Carmen Dan nu isi da demisia Ministrul de Interne Carmen Dan a adus clarificari, joi seara, intr-o declaratie de presa, cu privire la motivele pentru care premierul Tudose a acuzat-o ca a mintit, in privinta acceptului chestorului Ionita de a primi sefia Politiei…

- Carmen Dan nu demisioneaza din funcția de ministru de Interne. Anunțul a fost facut de Carmen Dan, intr-o conferința de presa susținuta joi seara, la sediul MAI. „Guvernul este unul politic, iar miniștrii sunt numiți in forurile statutare și tot acolo se decide retragerea lor din Guvern”, a spus Carmen…

- Combinatul ArcelorMittal Galati furnizeaza otel pentru construirea, la Santierul Naval Damen din Galati, a unui vas de cercetare antarctic de aprovizionare care are capabilitati de spargator de gheata, nava fiind solicitata de Guvernul australian. Livrarea este programata in aprilie 2020, potrivit News.ro.

- Un cunoscut afacerist american de origine romana trage un semnal de alarma si ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa respinga propunerea facuta de PSD pentru sefia ministerului Apelor si Padurilor. George Mioc sustine ca Iohannis isi asuma guvernarea daca "accepta ca si acest incompetent sa fie…

- CEDO a solicitat statului roman ca, pana la data de 25.01.2018, sa prezinte, in cooperare cu Comitetul de Miniștri ai Consiliului Europei, un calendar pentru punerea in aplicare a masurilor in vederea soluționarii problemei supra-aglomerarii carcerale și a condițiilor de detenție.

- „Consumați romanește!” Acesta pare sa fie sfatul analiștilor economici, dupa ce ne-am lasat produsele autohtone pe planul doi. Analiștii ne avertizeaza ca degeaba avem o economie bazata pe consum daca acesta este orientat catre produsele din import. Și pe buna dreptate, pentru ca, in prezent, aproximativ…

- ”Marea confruntare” de ieri a fost doar un alt mare fas al PSD. Unul pe care pesedistii il vor descrie cel mai probabil ca pe o discutie constructiva menita sa ridice stacheta guvernarii. O stacheta scapata pe jos de PSD imediat dupa cucerirea puterii si care acolo a ramas indiferent de cum s-a numit…

- Guvernul ceh de centru-stanga al prim-ministrului Bohuslav Sobotka a demisionat miercuri, deschizand calea miliardarului Andrej Babis, care a caștigat alegerile luna trecuta, sa preia puterea la timp pentru summitul UE din decembrie, relateaza Reuters. "Guvernul a aprobat demisia, care…