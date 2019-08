Modificări importante ale Codului fiscal. Ce trebuie să știe toți românii

În urma unor consultări cu antreprenoriatul, Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a stabilit o serie de măsuri care urmează să fie adoptate. The post Modificări importante ale Codului fiscal. Ce trebuie să știe toți românii appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]