Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul Ion I. Jinga, a prezentat luni, 20 mai 2019, in plenul reunit al Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, Raportul Presedintiei Romaniei la Comisia pentru Consolidarea Pacii (Peacebuilding Commission - PBC), functie detinuta de tara…

- in cadrul reuniunii Comisiei pentru consolidarea pacii privind Guineea-Bissau Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul Ion I. Jinga, a sustinut, luni, 6 mai 2019, o interventie in cadrul reuniunii Comisiei pentru consolidarea pacii (Peacebuilding Commission - PBC) in formatul configuratiei…

- Aproximativ 2.200 de militari din mai multe state vor participa, de la sfarsitul acestei saptamani, la cel mai mare exercitiu NATO din Marea Neagra, "Sea Shield 19". Fortele Navale Romane au transmis marti, printr-un comunicat, ca organizeaza, in perioada 5-13 aprilie, cel mai mare exercitiu…

- "In politica externa totul este posibil, numai ca este foarte important cand o faci, cum o faci si care sunt avantajele si dezavantajele. Ce a facut Guvernul prin doamna Dancila este o mare prostie. De ce? In primul rand, nu a fost o corelare intre pozitia Guvernului si a titularului de politica…

- Cei care joaca la LOTO ar putea caștiga sume considerabile la urmatoarele extrageri. Un report in valoare de peste 3,38 de milioane de euro, respectiv peste 16 milioane de lei, se inregistreaza la Loto 6/49, la categoria I, in timp ce, la Joker, este in joc un report cumulat care depaseste 1,52 milioane…

- Dupa ce premierul Viorica Dancila a anuntat, in cadrul unei vizite private in Statele Unite, ca ambasada Romaniei in Israel va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim, regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a decis sa anuleze vizita in Romania, programata sa inceapa luni, a anuntat Casa Regala a Iordaniei.…

- Ambasadorul Palestinei la București, Fuad Kokaly, spune ca Dancila va distruge speranțele ca Romania sa fie votata de statele arabe in Consilul de Securitate al ONU. Declarația vine dupa ce Viorica Dancila a spus ca ambasada Romaniei de la Tel Aviv va fi mutata la Ierusalim."Cred ca efectele…

- "Dancilizarea politicii externe. Mizand pe faptul ca e proasta, lobisti americani au invitat-o pe Dancila la un eveniment de comemorare al Holocaustului. Crezand ca e ocazia vietii ei de a se manifesta pe pamant american, Dancila a recitat instructiunile primite de la Dragnea fara a…