- La CEX-ul de azi, Liviu Dragnea ar vrea sa excluda din partid cativa „pucisti“ si, in plus, sa-i schimbe pe alti lideri de filiale pe care ii banuieste de tradare. In schimb, Paul Stanescu si Gabriela Firea l-au amenintat pe Dragnea ca, in cazul unor sanctiuni, vor vota motiunea de cenzura a Opozitiei,…

- Liviu Dragnea ar vrea sa excluda din partid cativa „pucisti“ si, in plus, sa-i schimbe pe alti lideri de filiale pe care ii banuieste de tradare. In schimb, Paul Stanescu si Gabriela Firea l-au amenintat pe Dragnea ca, in cazul unor sanctiuni, vor vota motiunea de cenzura a Opozitiei, deci Viorica Dancila,…

- Liviu Dragnea, liderul Partidului Social Democrat, a ieșit invingator vineri, in Comitetul Executiv Național al PSD, dupa ce mai multe nume grele, precum Gabriela Firea, primarul Capitalei, Paul Stanescu, viceprim-ministru și ministru al Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice, și senatorul…

- Analistul a apreciat modul in care Gabriela Firea a reușit sa transforme infrangerea in victorie. "Dragnea a caștigat batalia din seara asta, insa am vazut un om politic autentic in acest moment: doamna Gabriela Firea. Sa le dai cuvantul greilor partidului, Țuțuianu, Neacșu. Sa le spui "acum tu,…

- Au loc negocieri dure, trocuri, dar si unele tradari in ambele tabere. Contestatarii liderului, in frunte cu Paul Stanescu, Gabriela Firea si Adrian Țuțuianu, cred ca partidul nu mai are viitor cu un presedinte “vulnerabil”. Ba mai mult, acestia sustin ca au de partea lor zeci de parlamentari care…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri,ca nu a citit întreaga scrisoare a membrilor nemultumiti din PSD, dar din câte a înteles a reiesit ca se cere ca PSD sa se alinieze cu Iohannis, Opozitia si SPP."Din cât am citit am înteles care este cea…

- Razboiul din interiorul PSD crește in intensitate, odata ce ne apropiem de Comitetul Executiv unde va fi tranșata situația. Pe langa Gabriela Firea și alți lideri cu greutate ai PSD s-ar fi saturat de stilul in care Liviu Dragnea conduce partidul și vor sa ii ceara o schimbare radicala, iar daca…