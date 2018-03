Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 a aflat in exclusivitate ca Ludovic Orban ar fi dat ordinul sa fie mazilit senatorul Daniel Zamfir, din cauza valurilor pe care le-a facut cu legea plafonarii dobanzilor și cu legea leasingului care este acum in discuție. Aceasta decizie ar putea fi luata, miercuri, la ședința Biroului…

- Inspectia Judiciara a incheiat verificarile in cauza deschisa in urma solicitarii formulate de DNA la Curtea de Apel Ploiesti, in ultimul termen al procesului Kovesi vs. Antena 3. Raportul a fost transmis Plenului CSM pentru a dispune in conformitate cu dispozitiile art. 30 din Legea 317/2004. "Inspectorii…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir, aflat in conflict cu liderul PNL Ludovic Orban, negociaza cu Calin Popescu Tariceanu trecerea la ALDE, au declarat pentru „Adevarul“ surse politice. Zamfir i-a promis liderului ALDE ca va pleca din PNL insotit de inca cinci parlamentari, sustin sursele citate. De partea…

- In luna ianuarie a acestui an, Daniel Zamfir a pierdut presedintia Comisiei economice din Senat, aceasta fiind preluata de senatorul PNL Florin Citu.La scurt timp, Zamfir a lansat un atac la adresa liderulu PNL, Ludovic Orban, acuzandu-l ca vrea sa il inlature de la sefia Comisiei economice…

- Fostul premier Victor Ponta a reactionat, marti seara, in urma dezvaluirilor pe care presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a facut in direct la Antena 3. Dragnea a sustinut ca George Maior, pe atunci director al SRI, i-a dat lui Ponta lista primului Guvern USL, precum si lista cu procurorii-sefi.

- SRI a fost implicat in numirea ministrilor, a sefilor parchetelor si in numiri politice, politicieni precum Gabriel Oprea si Victor Ponta primind liste cu nume pentru aceasta, a declarat marti seara presedintele PSD Liviu Dragnea la Antena 3.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este categoric impotriva ordonantelor de urgenta si ca in Romania trebuie ca legiferarea sa urmeze modelul altor state si sa fie facuta exhaustiv, cu renuntarea la actele normative cu caracter secundar. 'Sunt categoric impotriva ordonantelor de…

- Jurnalistul Victor Ciutacu lanseaza un atac furibund la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa ce a aflat ca in cere prejudiciu de un milion de lei jurnaliștilor Antena 3, pentru ca la momentul difuzarii emisiunii incriminate ratingul stației era de 7,8%. Citește și: Lista COMPLETA a…

- „In ultima vreme am impresia ca joc in filmul «Greu de ucis»“, a declarat ieri seara, la emisiunea Alessandrei Stoicescu, de la Antena 3, președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan. Jurnalista a dorit sa-i afle parerea in legatura cu un proiect al consilierilor…

- Cotidianul national Jurnalul a facut o lista a politicienilor „paradiți” de DNA pentru fapte care nu exista sau care nu sunt prevazute de legea penala. Ludovic Orban, Lia Olguta Vasilescu, Dan Radu Rusanu sunt doar cativa dintre politicienii care au fost achitati de Instante. „Fapta…

- Zvonul este surprinzator, mai ales pentru ca mai mulți liberali au susținut inițiativele lui Daniel Zamfir. „Am auzit, mai ales in presa. Sincer, pe mine nu m-a informat nimeni. Mi-au spus cațiva colegi de partid ca asta se vorbește in jurul domnului Orban. Eu nu am facut decat sa urmez niște…

- Mare disputa la un post de televiziune intre sociologul Marius Pieleanu si Bogdan Chirieac in urma deciziei definitive data de Inalta Curte de Casație și Justiție unde a fost achitat definitiv Ludovic Orban.

- Limitarea dobanzilor pentru credite, votata in Senat. Orban: PNL nu sustine proiectul Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult…

- Senatul a adoptat Legea privind plafonarea dobanzilor la credite, propunere a liberalului Daniel Zamfir. Legea a fost adoptata cu 73 de voturi pentru, 8 abțineri și 18 impotriva. PNL a decis sa nu susțina acest demers. Proiectul merge la Camera Deputaților, for decizional. Presedintele PNL, Ludovic…

- PNL nu va sustine proiectul initiat de senatorul PNL Daniel Zamfir privind plafonarea dobanzilor, a declarat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban, afirmand ca "niciunui beneficiar de credite nu i-a fost pus pistolul la tampla, cand a semnat contractul".

- "O sa va surprind: cred ca sunt șanse foarte mari ca președintele Klaus Iohannis sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi. Sunt foarte multe elemente in acest sens. (...)Cred ca președintele Romaniei, din clipa in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, devine echivalentul a ceea ce am avut in lunile…

- "Este o discutie privind schimbarea sefului ANAF. Sunt inca discutiile in derulare. Pana cand nu va aparea in Monitorul Oficial decizia de numire din partea primului ministru a persoanei care va ocupa functia de sef de la Fisc, nu are rost sa facem speculatii. Indiferent cine vine in aceasta pozitie,…

- Dintre declaratiile Olgutei Vasilescu: Angajatii n-au de unde sa stie pana nu le vine fluturasul; Angajatorii n-au legatura cu statul. Este o confuzie generala, cred ca foarte putini dintre moderatori si cei care au discutat zilele acestea legea salarizarii au si ciitit legea; Este redifuzata o declaratie…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta in urma cu doar cateva zile ca salariile inaltilor demnitari au scazut cu zeci de procente, cel mai afectat fiind presedintele Klaus Iohannis, care a pierdut 40%. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat…

- Ape tulburi și in PNL! Mai exact, lucrurile stau pe un butoi de pulbere in interioarul partidului, dupa ce, in ultima perioada, PNL a fost marcat de o serie de tensiuni existente intre liderul partidului, Ludovic Orban, și senatorul Daniel Zamfir. Tensiuni care au dus chiar la inlocuirea celui din urma…

- Desi lista contraventiilor era inclusa pe site-ul Guvernului, pe data de 25 februarie, in hotararea privind stabilirea contraventiilor ce intra sub incidenta legii prevenirii nr. 270/2017, precum si modelul planului de remediere, prevederile abia astazi sunt vizibile, odata publicate in Monitorul Oficial.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 ca Legea vaccinarii trebuie sa fie o prioritate in prezent si a sustinut necesitatea unei campanii pro vaccinare, avand in vedere faptul ca lunar 20.000 de parinti refuza sa isi imunizeze copiii, informeaza Agerpres.ro. Pot sa va…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a dezvaluit, la emisiunea Jocuri de Putere cu Rares Bogdan, de la Realitatea TV, ca înlocuirea lui Daniel Zamfir de la sefia Comisiei Economice din Senat a fost datorata unui vot secret, la care nu a participat.

- Firmele vor fi pasuite de la plata unor amenzi cuprinse in 70 de prevederi din diferite legi si aplicate de ANAF, Inspectia Muncii, Protectia consumatorului si alte organe de control ale statului, conform listei finale a contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii, publicate luni in Monitorul…

- Ministrul Muncii vine cu replica, dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis un mesaj transant privind legea pensiilor. Intr-o interventie la Antena 3, Lia Olguta Vasilescu a precizat ca legea pensiilor este o prioritate pentru Guvern si trebuie adoptata cat mai repede. Insa, desi Dragnea…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a vorbit duminica, la Antena3, despre controversata lege a pensiilor, precizand ca, in ciuda a ceea ce s-a vehiculat in spațiul public, acestea au crescut de trei ori in anul 2017. Aceasta a raspuns și la intrebarea cand va fi gata legea pensiilor și in cat timp se…

- "Evident ca in momentul in care un tribunal internațional da dreptate Romaniei, putem spune ca din cand in cand țara noastre are și ea dreptate. Atunci cand cere unor companii sa respecte legislația romaneasca, atunci cand suntem foarte atenți in privința resurselor naturale ale Romaniei. Cred ca…

- "Solidar, dincolo de partide! Solidar cu demnitatea, curajul și lupta pentru principii. Solidar cu cei care merg in linia intai in lupta cu bancile, cu marile corporații, in interesul cetațeanului. Și nu in ultimul rand, solidar cu cei care ii expun pe politruci. Zamfir e om politic. Ludovic Orban…

- Alina Gorghiu a comentat acest subiect. Politiciana a spus ca deși Daniel Zamfir a fost laudat de colegi, iata ca vorbim despre o rasturnare de situație: adica liberalul a fost schimbat din funcție. "Ceea ce este surprinzator... daca vreți sa va dau o pata de culoare din interiorul ședinței...…

- Deputatul PNL Daniel Zamfir a declarat, joi, dupa ce s-a decis inlocuirea sa din functia de presedinte al Comisiei economice, ca Ludovic Orban ”a vrut capul” sau si l-a avut, afirmand ca membrii Grupului PNL din Senat au avut cuvinte de lauda despre activitatea sa.

- Daniel Zamfir, atac dur la adresa lui Ludovic Orban: ”Ludovice, Ludovice…Nu te lași de metehnele care te-au „consacrat” in PNL…”, a scris miercuri, pe pagina de Facebook, senatorul PNL, care il acuza pe liderul liberalilor ca ”inroșește telefoanele pentru a le cere colegilor sa il schimbe din comisia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Antena 3, ca liberalii vor vota impotriva investirii noului Guvern, iar ministrilor propusi sa faca parte din Cabinetul Dancila "le vor face viata grea" la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, cu intrebari pe subiecte extrase…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre avertizarea data de Ludovic Orban, cu privire la excluderea sa din partid. Liderul PNL Ludovic Orban spune ca acesta a intreprins o inițiativa care contravine politicii partidului. „Sunt proiecte…

- Ludovic Orban este suparat pe Dan Zamfir, senator PNL, și spune ca "sunt proiecte asumate de partid care parcurg o procedura interna de vot și avizare și cele inițiate individual de parlamentari". "Acest proiect nu este susținut de PNL, dar nu pot restrânge…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un mesaj public catre senatorul PNL, Daniel Zamfir, din cauza inițiativei privitoare la plafonarea dobanzilor. Orban a spus ca PNL nu susține acest proiect, iar daca Daniel Zamfir continua pe aceasta linie, drumurile se vor desparți. Citește și: SURSE…

- Ministrul Apararii Mihai Fifor a reacționat dupa ce plutonierul Florin Oprea si-a injunghiat mortal concubina intr-un coafor din Titu. Acesta a spus ca a cerut o verificare in cazul militarului.„Am cerut o verificare in cazul militarului”, a spus Mihai Fifor, la Antena 3. Ministerul…

- Nume noi, pe lista guvernului Dancila. Apare numele lui Adrian Dobre, purtator de cuvant al PSD, care ar putea sa devina ministrul pentru Dialog social, potrivit informațiilor Antena 3. In prezent, acest minister este condus de Gabriel Petrea. De asemenea, o noutate este faptul ca vicepremierul Paul…

- ncepand de sambata, romanii care folosesc conturi bancare de plați cu servicii de baza vor scapa de plata anumitor comisioane, cum ar fi cele de administrare sau de interogare a soldului, potrivit unei legi care va intra in vigoare in penultima zi a saptamanii. https://www.luxuria-residence.ro/?utm_source=avocatnet_DigitalAtelier&utm_medium=cpm&utm_campaign=lansare"…

- Lista viitorului Executiv ar putea suferi modificari-surpriza. Acestea sunt, aproape sigur, numele viitorilor ministri, potrivit Antena 3. Surprize sunt la Educatie, acolo unde nu va fi un membru al PSD, actorul George Ivascu ar putea primi portofoliul Culturii si Eugen Teodorovici va ajunge la Fonduri…

- "Asa-zisa dezbatere despre "avizele" SRI pentru noul Guvern este un non-subiect. Exista vreo lege care ne obliga sa dam aviz pe o numire a unui ministru? Nu! Dar dam totusi vreun aviz? Nu! Dam date daca ne solicita vreun beneficiar legal, iar acele date sunt exclusiv date pe care noi le putem culege…

- Coaliția PSD-ALDE pregatește in detaliu consultarile de miercuri, de la Cotroceni. Pentru a se asigura ca nu vor fi refuzați de Iohannis, liderii coaliției merg in fața președintelui pregatiți.Senatorul Claudiu Manda a dezvaluit, marți seara, la Antena 3, ca reprezentanții coaliției (Liviu…

- "Si Carmen Dan, si analfabetul de la Educatie, si Olguta Vasilescu, care a esuat in promisiunea majora, legea pensiilor, si care a generat o taiere de pensii in realitate, pentru ca nu a vrut sa aplice legea pensiilor asa cum este ea, care ar fi dus la majorarea punctului de pensie cu 8% de la 1…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, va face declaratii de presa joi, la ora 21.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, in contextul declaratiilor premierului privind posibila sa demisie. Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, la Antena 3, ca ”daca ministrul Carmen Dan va fi lasata, iși va…

- ”Doi militieni, ma refer la Dragnea de Teleorman si la Dragnea de Braila, se rafuiesc pentru controlul Ministerului de Interne, asa cum a facut intotdeauna PSD, care a considerat Ministerul de Interne perla coroanei. De ce? Mi-e foarte greu sa inteleg”, a afirmat Ludovic Orban, potrivit News.ro.…

- Premierul Mihai Tudose a spus, intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3, ca sunt cinci milioane de dosare care trebuie recalculate, iar acest proces va dura cativa ani. "Eu nu cred ca va putea fi gata pana in 2019 toata (n.r. - recalcularea pensiilor). Intai trebuie sa avem proiectul de lege (n.r.-…

- Liderul Liviu Dragnea a declarat intr-un interviu pentru Antena 3 ca programul de guvernare este pe plus și nu ințelege de unde vine nemulțumirea oamenilor.„Programul de guvernare este pe plus. Vorbind de amanari, sigur ca nu ar fi trebuit sa fie așa. Dar sunt oameni mai tari și oameni mai…