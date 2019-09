Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii cu varste de 13, respectiv 14 ani, din Vaslui au suferit multiple traumatisme dupa ce au fost loviti de crengile unor copaci. Cei doi au fost transportați la Centrul de Primiri Urgente al Spitalului municipal "Elena Beldiman". Politistii au demarat cercetari in acest caz. Potrivit reprezentantilor…

- La data de 18 august 2019, in jurul orei 21.20, polițiștii rutieri din Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism condus pe strada Gradinilor din Alba Iulia, de un barbat de 64 de ani, din Alba Iulia. Conducatorul auto era intr-o vadita stare de ebrietate dar a refuzat sa fie testat cu aparatul…

- Un cetatean palestinian a fost arestat preventiv pentru trafic de migranti, dupa ce a fost depistat de politistii de frontiera constanteni, in zona Ostrov, in timp ce transporta cu un autoturism inmatriculat in Suedia patru conationali, printre care un copil de 2 ani, care intrasera ilegal in Romania.…

- Pub din centrul Piteștiului, inchis temporar de polițiștii locali! Se fuma inauntru. Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Activitați Comerciale, Poliția Locala Pitești, au desfașurat mai multe acțiuni de prevenire și combatere. In cadrul acestei acțiuni, saptamana trecuta, un Pub din centrul…

- Trei persoane, intre care un copil de 3 ani, au fost ranite in aceasta dimineața, in jurul orei 03.00, dupa ce masina in care se aflau a lovit un cap de pod si s-a oprit in gardul unei case, in localitatea Tutova, judetul Vaslui. „Soferul unui autoturism a lovit un cap de pod, dupa care s-a oprit intr-un…

- In baza responsabilitații sale fața de comunitate, Consiliul Județean Timiș sprijina implementarea masurilor și parteneriatelor care conduc la imbunatațirea calitații vieții cetațenilor pe care ii reprezinta. In acest context, instituția a accesat o finanțare europeana de peste 1.3 milioane de euro,…

- La data de 11 iunie a.c., in jurul orei 16.00, politistii din cadrul Politiei Sectiei 5 Politie Rurala Ocna Sugatag , au oprit in trafic, o autoutilitara condusa de un barbat de 48 de ani, din comuna Giulesti. In urma testarii cu aparatul etilotest s-a constatat ca soferul avea o concentratie de 0.97…

- La data de 7 iunie, in jurul orei 19:40, in timp ce desfasurau activitati pe strada 22 Decembrie din Seini, politistii din oras au observat ca un autoturism a fost aproape sa intre in coliziune cu un alt autovehicul, iar soferul si-a continuat deplasarea oprind apoi intr-o parcare. Politistii au identificat…