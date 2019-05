Zi de scrutin, ce ar trebui să ştim ■ romanii vor vota duminica, 26 mai, pentru alegerea celor 32 de europarlamentari care ii vor reprezenta timp ce cinci ani ■ in aceeasi zi este organizat si Referendumul pentru Justitie ■ alegatorii care doresc sa-si exprime optiunile vor primi trei buletine de vot: unul pentru euroalegeri si doua pentru Referendum ■ se poate afla […] Articolul Zi de scrutin, ce ar trebui sa stim apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

