- Ion Țiriac a ajuns de la 25 de bani pe zi la varsta de 15 ani la o avere de 1,2 miliarde de dolari (aproximativ 1 miliard de euro) la 80 de ani. Pentru ca azi implinește 80 de ani. Intr-un interviu pentru Libertatea, cel mai bogat roman și cel mai bogat fost sportiv din lume povestește ascensiunea sa…

- Fostul mare tenismen, ajuns intre timp cel mai bogat roman, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, ne-a povestit, intr-un interviu in exclusivitate, ca primul sport pe care l-a practicat a fost ping-pong-ul. Dar l-a abandonat in favoarea tenisului, dintr-o intamplare. Omul de afaceri a facut dezvaluiri…

- Ilie Nastase și-a depus declarația de avere, in perspectiva cursei pentru un post in Parlamentul European din partea PUNR. In acte apare o datorie de 2,2 milioane de euro catre Amalia Nastase, de care a divorțat ca s-o duca la altar pe Brigitte Sfat. Ilie Nastase si Ioana Simion fac nunta…

- Ilie Nastase a anunțat ca se simte un om liber sa fie fericit. "M-am casatorit de cateva ori, am copii, nepoti, ma casatoresc din nou acum, la 73 de ani. Sunt un om liber. Spun acest lucru ca sa va intre bine in cap, trebuie sa stiti ce vreti de la viata voastra. Fiti liberi si bucurati-va…

- Ilie Nastase are planuri mari, el urmeaza sa se casatoreasca cu Ioana Simion in vara. Este a cincea oara pentru celebrul tenismen si prima data cand Ioana Simion va purta rochie de mireasa. Invitati in cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, cei doi au dat toate detaliile despre casatorie.

- Ungaria a preluat licența turneului de tenis de la București. In acest fel Romania ramane fara nici macar un turneu WTA. Ilie Nastase a avut o reacție in acest sens. El se declara dezamagit de situația in care a ajuns tenisul romanesc. Citește și: Sezon INCENDIAR pentru CSM București: nume…

- Simona Halep, Ion Tiriac si Ilie Nastase, impreuna cu alti opt tenismeni romani au pierdut procesul initiat Bancii Nationale a Romaniei, Ministerului Finantelor si Ministerului Tineretului si Sporturilor in legatura cu Arenele BNR, Tribunalul Bucuresti respingand solicitarea tenismenilor ca „lipsita…

- Ilie Nastase susține ca el, Simona Halep și Ion Țiriac au fost dați in judecata de Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, dupa ce au facut o petitie pentru repunerea in circuitul intern si international al Arenelor de Tenis “Progresul”.Fostul tenismen a dezvaluit ca Isarescu le cere un milion de…