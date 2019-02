Stiri pe aceeasi tema

- Vremea 31 ianuarie 2019 aduce temperaturi ridicate pe timp de zi, dar și fenomene extreme. Meteorologii au emis coduri galbene de ceața, valabile pentru mai multe județe din țara. In schimb, temperaturile diurne se mențin pozitive, la valori ce depașesc in medie 2 grade Celsius, conform ANM . Vremea…

- Vremea 30 ianuarie 2019 aduce temperaturi ușor mai ridicate decat ziua precedenta. Mercurul din termometre ar putea urca pana la 12 grade. Vremea incepe sa se incalzeasca in toata țara, astfel ca, in preajma zilelor de 2 – 5 februarie, vor fi temperaturi de primavara, dupa cum anunța meteorologii…

- Meteorologii anunța ca vremea se incalzește, iar valorile termice inregistrate in toata țara vor fi mult prea mari pentru aceasta perioada. Va fi primavara in toata regula la final de ianuarie, susține ANM.

- Potrivit informatiilor transmise de institutele de meteorologie, vremea se va incalzi considerabil incepand chiar de maine. Astfel, incepand de miercuri, temperaturile vor depasi 10 grade Celsius in majoritatea regiunilor. Maximul termic se va inregistra, conform accuweather, duminica 3 februarie, cand…

- Fulgii care cad deja de cateva ore la Constanta se astern pe sol. Meteorologii anunta vreme rece in continuare, semn ca nu vom scapa prea repede de zapada.Astfel, potrivit ANM, in Dobrogea, inclusiv Constanta, media temperaturilor maxime va scadea de la 4...5 grade, spre 2 grade, iar cea a minimelor…

- Meteorologii au facut publica astazi prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, inclusiv zilele de Craciun. Potrivit ANM, in Dobrogea, inclusiv la Constanta, pana la mijlocul primei saptamani, vremea se va raci, astfel incat media temperaturilor maxime va scadea de la 4...5 grade, spre 2 grade,…

- Vremea se va incalzi in toata tara in zilele urmatoare, anunta reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), precizand ca temperatura maxima va fi de 11 grade, in timp ce minima va fi de minus un grad. De asemenea, vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare.

- Vremea 3 decembrie 2018 aduce temperaturi mai ridicate fața de zilele precedente. Maximele au valori pozitive in aproape toata țara. Vremea 3 decembrie 2018 se anunța mai calda fața de perioada precedenta, cand temperaturile au coborat sub pragul de ingheț. Luni, media valorilor termice diurne se va…