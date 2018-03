Stiri pe aceeasi tema

- Franta va fi paralizata astazi de o serie de greve de amploare, functionarii publici urmand sa protesteze fata de reformele economice anuntate de presedintele Macron. Traficul feroviar, aerian si cu metroul vor fi perturbate de proteste, dupa cum scrie presa franceza.

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern de astazi, ca va trimite o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pentru a cere detalii despre documentul MCV din 2012 in care, potrivit unor informații aparute in presa, erau cerute detalii in legatura cu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca decizia Curtii Constitutionale de a declara neconstitutional proiectul de lege referitor la infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures reprezinta "un mesaj extrem de dur" in 2018 din partea CCR, mentionand ca acest lucru demonstreaza…

- Franta a anuntat, duminica, ca nu recunoaste desfasurarea alegerilor prezidentiale ruse in Crimeea, la patru ani dupa anexarea "ilegala" a peninsulei ucrainene de catre Moscova, informeaza AFP. "Franta nu recunoaste organizarea alegerilor prezidentiale ruse in Crimeea astazi, duminica",…

- Sindicalistii din sanatate sunt decisi sa iasa in strada, reclamand nemultumiri privind legea salarizarii si regulamentul de sporuri. Presedintele SANITAS, Viorel Husanu, a transmis o scrisoare tuturor membrilor, in care anunta programul protestelor.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca va anunta „in zilele urmatoare” masurile pe care Parisul le va lua in cazul spionului rus otravit in sud-vestul Angliei. Totul duce la convingerea ca Rusia este responsabila, a mai spus acesta.

- Presedintele PMP Constanta, Claudiu Iorga Palaz, ii solicita primarului comunei Tuzla, Resit Taner, sa comunice numele participantilor la cursurile desfasurate in Franta si Emiratele Arabe in perioada 2015 2016, precum si bugetul cheltuit in aceasta activitate. Potrivit raportului Curtii de Conturi,…

- Presedintele executiv al PSD, Viorica Dancila, considera ca aceasta functie este compatibila cu aceea de prim-ministru pe care o detine, iar oamenii care au sustinut-o au apreciat ca astfel va fi o relatie mai stransa intre Guvern si partid.

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian le-a solicitat, joi, Rusiei si Iranului sa-si foloseasca influenta asupra presedintelui sirian Bashar al-Assad pentru a se asigura ca Damascul respecta rezolutia ONU privind o incetare a focului pentru 30 de zile in Siria, transmite Reuters. Le Drian a…

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat nelinisti in randul aliatilor europeni, care se tem ca vor fi nevoiti sa devina tinta volumelor de metale importate de SUA, iar europenii ar putea accelera la randul lor propriile politici protectioniste.…

- Președintele ALDE Pitești, Robert Tudorache, a fost prezent, in calitate de secretar de stat la ministerul Energiei, la semnarea acordului intre Institutul de Cercetari Nucleare (RATEN ICN) și Comisariatul pentru Energie Atomica (CEA) din Franța. Evenimentul a avut loc la sediul ICN din Mioveni. Colaborarea…

- Plenul Senatului urmeaza sa dezbata si sa voteze luni seara proiectul de lege al apartinand senatorului PNL Daniel Zamfir si semnat de mai multi parlamentari PSD, care modifica Ordonanta de Guvern 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a…

- Reformele promovate de Guvern și Parlament, dar și prioritațile țarii noastre pentru 2018 au fost principalele subiectele discutate in cadrul intrevederii dintre președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc si Ambasadorul SUA in Moldova, James Pettit.

- ​Analiza repartitiei fondurilor publice de la Consiliul Judetean Valcea spre UAT-uri in perioada 2008-2018 (document atasat) ne arata ca indiferent de majoritatea politica ce a condus acest judet in ultimii 10 ani, distributia fondurilor publice a avut un important caracter politic. Astfel, indiferent…

- Comisia de Negociere a Complexului Energetic Oltenia s-a intrunit luni dimineața la SE Rovinari, pentru ca administrația sa prezinte, in cele din urma, bugetul CEO pe 2018, solicitat intens de catre sindicate. Bugetul, in doua variante, a fost prezentat membrilor comisiei de catre membrii Directoratului,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Parisul va efectua atacuri in Siria daca se dovedeste ca regimul de la Damasc a folosit arme chimice impotriva populatiei civile, informeaza site-ul postului France 24.

- Transferul contributiilor de la angajator la angajat era considerat de social-democrati, in septembrie 2016, o masura care „afecteaza siguranta nationala". Presedintele PSD Liviu Dragnea o numea „o bazaconie", Codrin Stefanescu vorbea de „anihilare" si „tradare de tara", iar Liviu Pop spunea ca „afecteaza…

- Deputatul PSD Argeș, Nicolae Georgescu, a vorbit despre posibila greva anunțata de unele sindicate din invațamant, dar și despre maririle salariale anunțate de la 1 martie. Deputatul argeșean susține ca sindicatele nu au motive pentru o eventuala greva, deoarece toate problemele semnalate de acestea…

- Franta critica controversata lege cu privire la Holocaust promulfata de presedintele Poloniei, Andrzej Duda, spunand ca textul de lege este „imprudent” si ca nu ar trebui rescrisa istoria, scrie BBC. „Nu ar trebui sa rescriem istoria, nu este niciodata o idee buna”, a declarat Jean-Yves Le Drian,…

- Doua treimi dintre intreprinzatorii mici si mijlocii din Romania nu au renegociat salariile angajatilor inainte de 1 ianuarie 2018, cand contributiile sociale au trecut in sarcina angajatului, de teama ca legislatia se va modifica din nou, a declarat, marti, presedintele Consiliului National pentru…

- Oferte City Break 2018 la Paris, de Ziua Indragostiților. Wizz Tours propune turistilor pachete de zbor si cazare din sase orase din Romania, dar si o promotie speciala pentru Ziua Indragostitilor. Parisul este orasul de care turistii nu se plictisesc niciodata si pe care aleg sa il viziteze cu placere…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a angajat marti seara, in cadrul dineului anual al Consiliului de coordonare a organizatiilor armenilor din Franta (CCAF), sa actioneze pentru includerea in calendar a unei ''zile de comemorare a genocidului'' armean, o promisiune facuta in campanie,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a pledat marti pentru dialog cu oficialii Comisiei Europene, adaugand ca nu crede ca acestia sunt dezinformati pe tema Legilor Justitiei. Intrebat daca institutiile europene sunt dezinformate in privinta Legilor Justitiei din Romania, el a raspuns: "Nu…

- Franța transmite un avertisment clar și raspicat pentru țarile din Orientul Mijlociu. In cazul in care jihadiștii de origine franceza aflați in detenție in acest moment in Irak sau in Siria vor fi condamnați la moartea, Parisul „va interveni”.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Sevil Shhaideh nu revine in Guvern, iar despre o functie pentru fostul premier Mihai Tudose la Camera Deputatilor a spus ca se va discuta in grupul PSD, noteaza News.ro.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la o televiziune de stiri, ca liberalii vor vota împotriva învestirii noului Guvern, iar ministrilor propusi sa faca parte din Cabinetul Dancila "le vor face viata grea" la audierile

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca au avut loc consultari privind lista noului Guvern, precizand ca unele propuneri n-au fost acceptate de premierul desemnat Viorica Dancila. "Au fost consultari, au fost propuneri, unele n-au fost acceptate de doamna Dancila. S-ar putea…

- Presedintele comisiei pentru securitate nationala din parlamentul ungar, Zsolt Molnar, a afirmat joi ca-i va trimite o scrisoare miliardarului american George Soros in care ii va cere sa-i furnizeze informatii despre asa-zisul Plan Soros, transmite MTI. Deputatul Partidului Socialist Ungar…

- Franta a adoptat un cod vestimentar si de conduita pentru deputati. In decembrie 2017, deputatul Francois Ruffin, reprezentant al partidului de stanga LFI, s-a prezentat in parlament purtand un tricou verde al unei echipe de fotbal din regiunea din care provine el.Anterior, deputati din…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri, pentru Mediafax, ca pozitia Comisiei Europene privind modificarile legilor justitiei nu face decat sa constate ca propunerile PSD de reformare a justitiei „sunt un abuz neechivoc asupra statului de drept”.

- Liviu Dragnea îi raspunde lui Klaus Iohannis în scandalul penalilor. Președintele PSD nu renunța la posibilitatea ca din Guvern sa faca parte unele persoane cu probleme penale. „Raspund la orice fel de invitație. Comitetul Executiv Național va vota în Plen, vineri,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, ieri, ca a solicitat ca in urmatoarea sedinta de Guvern, pe 31 ianuarie, sa se adopte ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 1 martie pentru declaratia 600 "pentru a le da posibilitatea sa mearga pana la eliminarea Declaratiei ...

- Președintele francez a precizat ca “exista intotdeauna un risc” in legatura cu consultarile populare ca referendumul organizat de Marea Britanie in 2016, atunci cand cetațenii trebuie sa raspunda doar cu “Da” sau “Nu” in contexte foarte complicate. Intrebat daca un referendum de ieșire sau de ramanere…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anunțat, luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv (CExN) al PSD, ca membrii Comisiei speciale care modifica legile Justitiei vor incepe modificarea Codurilor penale si dezincriminarea abuzului in serviciu, afirmand ca directiva europeana care vizeaza prezumtia de…

- Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei de vineri, va fi prima dupa finalizarea proiectului de acord guvernamental intre conservatorii dnei Merkel (Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Crestin Sociala, CDU/CSU) si social-democratii germani (SPD), care ar putea duce in viitorul…

- Reformele sociale promovate de Guvern si actiunile ce se impun pentru o protectie mai buna a angajatilor au fost principalele subiecte discutate de catre premierul Pavel Filip la intrevederea cu reprezentantii Confederatiei Nationale a Sindicatelor din Moldova, transmite IPN.

- Presedintele republicii a estimat ca Franta trebuie sa ia exemplul Italiei care si-a inscris deja arta de a face pizza in patrimoniul imaterial al umanitatii. ”Franta este o tara a excelentei in domeniul panificatiei iar traditionalele baghete sunt apreciate si dorite in lumea intreaga. Trebuie deci…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care doreste sa revigoreze institutiile europene, s-a declarat vineri 'bucuros si multumit' de acordul convenit in Germania intre conservatori si social-democrati, care ar putea scoate Berlinul dintr-o indelungata incertitudine, relateaza AFP. 'Sunt bucuros si…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, vineri, pe marginea propunerii pe care a anunțat c-o va face deputatul social-democrat Catalin Radulescu in viitorul CEx al partidului, aceea de a solicita retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose.

- Președintele FRH se declara optimist inaintea turneului de calificare al naționalei masculine in play-off-ul pentru Campionatul Mondial din 2019. „Nu neaparat caștigarea Trofeului Carpați ma face sa fiu optimist inaintea acestui turneu de calificare, ci modul in care baieții au pregatit in ultima luna…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata stirile false, precizand ca in timpul alegerilor, utilizatorii retelelor de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte in privinta continutului pe care il publica. Macron…

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat miercuri ca intenționeaza sa introduca in legislație masuri pentru oprirea propagarii de știri false in mediul online, in special in campaniile electorale, intr-o referința voalata la publicații sprijinite de Kremlin, RT și Sputnik, scrie France24.Citeste…

- Pentru Republica Moldova anul 2017 nu a fost simplu. A fost un an plin de provocari. Într-un interviu pentru televiziunea publica Moldova 1, președintele Igor Dodon spune ca pentru el a fost un an cu încercari, un an cu lupte politice pe intern – între președintele țarii…

- Deși pare incredibil, in Romania exista un oraș care a reușit sa surclaseze metropole celebre la capitolul nivel de trai, și nu e vorba de București! In topul alcatuit de catre site-ul numbeo.com se afla destul de sus si o metropola din Romania. Criteriile luate in calcul la realizarea acestui…

- Astfel, dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca data organizarii referendumului de revizuire nu poate fi stabilita prin hotarare de Guvern, parlamentarii au modificat textul legii asa incat referendumul pentru revizuirea Constitutiei sa aiba loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa…