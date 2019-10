Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila sustine ca motiunea de cenzura nu va trece, intrucat reprezentantii Opozitiei nu au "cea mai mica idee despre ce vor face a doua zi". "Motiunea de cenzura cu care ne ameninta...

- Potrivit unor surse citate de Mediafax, liderul PNL le-a mai spus ca moțiunea va fi depusa pe 30 septembrie. Orban le-a explicat liberalilor ca are promisiunea a 22 de voturi din partea ALDE la moțiunea de cenzura, insa personal estimeaza ca vor fi 18-19 voturi pentru din partea aleșilor ALDE, au…

- Ludovic Orban le-a transmis liberalilor, luni, in BEX al PNL, ca are promisiunea a 22 de voturi de la ALDE la moțiunea de cenzura, au declarat surse din partid. Liderul PNL le-a mai spus ca moțiunea va fi depusa pe 30 septembrie.Citește și: SURSE Grupul Social Liberal ia viteza in Camera Deputaților…

- Președintele Klaus Iohannis a fost alaturi de liderii PNL, pe litoral, la Școala de Vara a PNL. Ulterior momentelor oficiale, Iohannis a avut o intalnire cu principalii lideri ai PNL, acolo unde s-a pus la cale planul pentru perioada urmatoare.Citește și: Rareș Bogdan arunca in aer scena politica:…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat luni ca exista un "angajament ferm" pentru semnarea motiunii de cenzura si votarea acesteia din partea Pro Romania, urmand discutii si cu ALDE, zilele urmatoare. "Am avut intalniri pana in momentul de fata cu toate partidele care considera ca acest…

- Pro Romania și ALDE au negociat, separat, cu liberalii, despre moțiunea de cenzura a carei adoptare atrage dupa sine demiterea intregului Guvern, au relatat surse parlamentare pentru STIRIPESURSE.RO. Sursele citate spun ca liberalii le-au propus celor din Pro Romania și ALDE sa fie depusa moțiunea…

- Victor Ponta a susținut joi ca a avut un dialog cu cei din opoziție despre moțiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila și ca parlamentarii partidului sau vor semna pentru rasturnarea Guvernului...

- Formatiunea de extrema dreapta Liga, care guverneaza in coalitie cu Miscarea de 5 Stele (M5S), a depus vineri o motiune de cenzura impotriva guvernului condus de premierul Giuseppe Conte, care nu apartine niciunui partid, dar este apropiat de M5S. Liderul Ligii, Matteo Salvini, vicepremier…