Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul realitatea.net va prezinta proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României de luni, 9 septembrie, ora 16:00. Aceasta va fi prima sedinta de guvern dupa demisia ministrilor ALDE.

- Avocatul Toni Neacsu, fost judecator, afirma ca activitatea Guvernului nu este blocata de demisia ministrilor ALDE. Neacsu aproba principiul enuntat de Adrian Nastase, dar si ideea continuitatii functionarii institutiilor, vehiculata vineri de Tudorel Toader. Avocatul aminteste si ca Guvernul nu…

- „Din moment ce este responsabilitatea primului-ministru, a partidului care propune ministrul respectiv pentru profesionalismul sau, mi se pare incalificabil sa vii de fiecare data și sa refuzi tu, ca președinte, care ești adversar politic, orice ministru este propus, doar pentru ca nu-ți place ție.…

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, s-ar fi certat in ședința de guvern de marți, conform unor surse citate de postul de televiziune Antena 3. Tensiunile și discuțiile in contradictoriu au inceput inainte de ședința și au continuat in timpul ședinței Executivului. Motivul…

- Premierul Viorica Dancila discuta, luni, de la ora 10:00, cu Calin Popescu Tariceanu daca ALDE ramane la guvernare. Ulterior, ALDE va decide in ședința de la ora 16:00 daca face alianța cu Pro Romania, conform Mediafax.Ședința de coaliție are loc la ora 10:00. Viorica Dancila a anunțat ca…

- Premierul Viorica Dancila discuta, luni, de la ora 10:00, cu Calin Popescu Tariceanu daca ALDE ramane la guvernare. Ulterior, ALDE va decide in ședința de la ora 16:00 daca face alianța cu Pro Romania.EXCLUSIV Mișcare interesanta. Mircea Diaconu la un pas sa intre in cursa prezidențiala…

- Premierul Viorica Dancila a declarat in ședința de Guvern, ședința ce vizeaza masurile de revizuire a bugetului ca bugetul alocatul ministerului pentru Sanatate va ramane la fel. „Bugetul...

- Premierul Viorica Dancila a cerut in ședința de guvern de marți demisia directorului CNAIR, Narcis Neaga, reproșandu-i acestuia ca a intarziat nejustificat mai multe proiecte din infrastructura.„Am cerut demiterea directorului general interimar al CNAIR. Așa cum am spus, nu mai accept niciun…