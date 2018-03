Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 41 de copii au murit in urma incendiului produs duminica intr-un centru comercial din orasul siberian Kemerovo, iar numarul persoanelor ranite a fost actualizat la 68, au anuntat marti autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Guvernatorul regiunii Kemerovo, Aman Tuleev, a cerut scuze de la președintelui Vladimir Putin pentru incendiul din centrul comercial, care ar fi ucis 64 de persoane. Declarația a fost facuta in cadrul unei ședințe care a avut loc astazi, in Kemerovo, transmite serviciul de presa al Kremlinului, citat…

- Un inceput indoliat de mandat pentru presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Patruzeci si unu de copii si-au pierdut viata in incendiul care a ucis cel putin 64 de persoane duminica intr-un centru comercial din Kemer...

- Vladimir Putin, despre incendiul din mall-ul din Siberia: ”Neglijența criminala!”. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a deplasat marți la Kemerovo, oraș industrial din vestul Siberiei, unde un incendiu izbucnit duminica intr-un mall din oraș a luat 64 de vieți, dintre care 48 de copii, denunțand…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, marti, ca neglijenta criminala si nepasarea sunt cauzele incendiului produs intr-un centru comercial din orasul siberian Kemerovo, in urma caruia 64 de persoane au murit. Liderul de la Kremlin a vizitat locul tragediei si a depus un buchet de trandafiri…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat marti la Kemerovo, oras industrial din vestul Siberiei, unde un incendiu izbucnit duminica la principalul mall din oras a rapit viata a cel putin 64 de persoane, intre care numerosi copii, denuntand in acest context o "neglijenta criminala", relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat marti la Kemerovo, oras industrial din vestul Siberiei, unde un incendiu izbucnit duminica la principalul mall din oras a rapit viata a cel putin 64 de persoane, intre care numerosi copii, denuntand in acest context o „neglijenta criminala".

- Cel puțin 13 copii cu varste cuprinse intre 4 și 13 ani sunt printre victimele incendiului produs duminica in centrul comercial din orașul rus Kemerovo. Declarația a fost facuta de ministrul Sanatații de la Moscova, Veronica Skvorțova.

- Președintele rus Vladimir Putin a sosit la Kemerovo, orașul siberian care deplange victimele tragediei de duminica. Incendiul care a izbucnit intr-un mall a provocat moartea a cel puțin 64 de persoane, inclusiv un numar mare de copii.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca neglijenta criminala si nepasarea sunt cauzele incendiului produs intr-un centru comercial din orasul siberian Kemerovo, in urma caruia 64 de persoane au murit, relateaza site-ul agentiei Tass.

- O camera de supraveghere, instalata in una din salile de joaca pentru copii din centrul comercial din Kemerovo, a surprins primele momente ale incendiului. Din cauza fumului intens, in circa 20 de secunde vizibilitatea a devenit aproape zero. Panica s-a raspandit instantaneu, imaginile surprind copii…

- In Rusia, bilantul incendiului care a avut loc aseara la un centru comercial din orasul Kemorovo a ajuns la 64 de morti din care 9 copii. Autoritatile au anuntat totodata ca 44 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale iar 10 dintre acestea sunt internate in spital. Printre cei internati in stare…

- Cel putin 53 de persoane si-au pierdut viata si alte 16 sunt in continuare date disparute in urma unui incendiu violent izbucnit, ieri, intr-un centru comercial din orasul siberian Kemerovo, in Rusia. Incendiul a izbucnit la un etaj superior al mall-ului, in timp ce multa lume se afla in salile de cinema.…

- Cel putin 48 de persoane au murit in incendiul produs intr-un centru comercial aflat in orasul minier Kemerovo, scrie BBC. Alte 27 de persoane sunt date disparute, informeaza news.ro.Initial, oficilialitatile ruse a spus ca 64 de persoane sunt date disparute, dar ulterior au precizat ca in…

- Cel putin patru persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC potrivit News.ro . UPDATE 8:45 Bilanțul incendiului, revizuit in creștere Cel putin 37 de persoane au murit, alte cateva zeci, printre care si…

- Cel putin patru persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC. Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik citat…

- Comparatia facuta de ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, intre Campionatul Mondial de fotbal din Rusia si Olimpiada organizata de Germania nazista in 1936 este ”dezgustatoare si inacceptabila”, a declarat, joi, Dimitri Peskov, putatorul de cuvant al Kremlinului, relateaza Sky News.Peskov…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca nu exista dovezi care sa demonstreze implicarea Rusiei in atacul cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal, a anuntat luni serviciul de presa al Kremlinului, dupa o convorbire telefonica…

- Președintele rus in exercițiu, Vladimir Putin a caștigat al patrulea mandat (de 6 ani) in alegerile prezidențiale de duminica, potrivit rezultatelor parțiale publicate de catre Comisia electorala. Dupa numararea a 22% din voturi, majoritatea din Estul țarii, Putin conducea cu 72% din voturi. Candidatul…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi reales inca din primul tur cu peste 75% dintre voturi si le-a multumit, duminica, sustinatorilor sai, in cadrul unui discurs sustinut in Piata Maneznaia din centrul Moscovei. Putin a precizat ca rezultatul alegerilor este o recunoastere a obiectivelor…

- Opozitia rusa si ONG-uri au denuntat mii de nereguli – transportarea alegatorilor cu autocarul de catre politie, amenintarea unor observatori, introducerea ilegala de buletine de vot in urne – in alegerile prezidentiale de duminica, in Rusia, vizand mai ales o crestere a nivelului prezentei intr-un…

- Peste 107 milioane de alegatori din cea mai mare tara din lume au fost chemati ieri la urne, la alegerile prezidentiale. Dupa ce a votat, la Moscova, Vladimir Putin a declarat ca va fi multumit cu orice scor care-i va permite sa obtina cel de-al patrulea mandat. ”Nu conteaza atat timp cat imi da dreptul…

- 35 de turisti au ramas blocati in muntii Gurghiu. Salvamontistii din Mures efectueaza duminica, o actiune de salvare in muntii Gurghiu, unde 35 de turisti , 19 adulți și 16 copii, au ramas blocati din cauza vremii nefavorabile. “Actiunea este foarte dificila din cauza conditiilor meteo, a zonei in…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat vineri crearea unui asa-zis 'Front national' care, in caz ca 'situatia va iesi de sub control la 25-27 martie', sa devina - potrivit lui - o platforma de rezistenta pentru moldovenii care nu impartasesc ideea Unirii Republicii…

- Vladimir Putin a negat, in timpului unui interviu cu moderatoarea Megyn Kelly, inregistrat pe parcursul a doua zile saptamana trecuta, vreo implicare a Kremlinului in campania online, asupra careia procurorul special Robert Mueller a lansat acuzatii luna trecuta. „La fel de bine ar fi putut…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a dorit sa raspunda atunci cand a fost intrebat daca stia despre campania elaborata de a se interveni in alegerile prezidentiale americane din 2016 care a avut drept consecinta punerea sub acuzare a 13 cetateni rusi, declarand intr-un interviu pentru NBC ca acestea…

- Presedintele ALDE si al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca toate deciziile pe care le-a luat ca politician au avut la baza interesul national, care ar trebui sa fie aparat inclusiv in relatiile Romaniei cu alte state. "Discut cu colegi din generatiile un pic…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobciak, apropiata de opozitia liberala, a afirmat ca a fost agresata duminica la Moscova de un barbat care a lovit-o si a stropit-o cu un lichid care s-a dovedit a fi apa,. "Tocmai am fost atacata de un barbat. M-a lovit si am cazut.…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau "victorii stralucitoare" pentru Rusia, consemneaza AFP. "Vrem ca tara noastra sa straluceasca si sa priveasca spre…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele american Donald Trump s-au declarat "ingrijorati" in cursul unei convorbiri telefonice pe care au avut-o dupa discursul lui Vladimir Putin in care acesta lauda noile arme "invincibile" ruse, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Cancelarul (german)…

- Din cauza drumului inzapezit, un microbuz cu copii din Republica Moldova a ramas blocat pe un traseu din regiunea Odesa. Despre aceasta a anunțat președintele Consiliului regional al Belgorod-Dnestrovsk, Valeri Lobanov, pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui, pe drumul aflat in apropierea satului Belenkoe…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat in Consiliul de Securitate al Federatiei Rusiei in legatura cu situatia din regiunea siriana Ghouta Orientala, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat luni de agentia de presa TASS, relateaza Reuters. Oficialul rus…

- Presedintele rus Vladimir Putin, omologul sau francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au indemnat duminica, intr-o convorbire telefonica, la ‘continuarea eforturilor comune’ pentru punerea in aplicare a armistitiului in Siria si au convenit sa ‘intensifice schimbul de informatii’…

- Vladimir Putin nu mai apare in public, iar administratia sa a explicat ca seful statului rus a racit, motiv pentru care a anulat toate actiunile care presupun deplasarea in afara Kremlinului. Într-o postare video pe blogul sau de pe site-ul ”Eho Moskvî”, șeful Ceceniei,…

- Echipele de salvare au actionat pe parcursul intregii nopti de duminica spre luni pentru recuperarea cadavrelor persoanelor decedate in urma prabusirii unui avion de pasageri al companieila sud-est de Moscova, accident soldat cu moartea tuturor celor 71 de pasageri si membri ai echipajului, a relatat…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas este asteptat luni in Rusia, la doua saptamani dupa premierul israelian Benjamin Netanyahu, in incercarea de a obtine de la presedintele rus Vladimir Putin sprijinul Moscovei dupa ce SUA au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit AFP Prevazuta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prezentat condoleante rudelor celor decedati in accidentul aviatic de la Moscova si a cerut crearea unei comisii guvernamentale pentru a demara o ancheta, conform purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, informeaza agentia de presa rusa TASS.Citește…

- Vladimir Putin a transmis condoleanțe rudelor celor 71 de oameni care și-au pierdut viața in urma accidentului aviatic produs la Mosvoca. „Presedintele a dispus ca guvernul sa instituie o comisie speciala pentru a investiga prabusirea avionului in regiunea Moscovei. De asemenea, Putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat telefonic, vineri, despre procesul de pace din Siria si despre criza din estul Ucrainei, potrivit unui comunicat de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat in gluma, marti, ”vexant” faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile sa fie sanctionate de Washington, pe care a catalogat-o drept un ”act inamical”, dar a exclus pentru moment masuri de retorsiune, relateaza AFP. ”Este, bineinteles, un…

- Președintele rus, Vladimir Putin, va avea luni o intrevedere cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la Moscova. Netanyahu va efectua o scurta vizita de lucru in Rusia, conform serviciul de presa al Kremlinului. "Cei doi lideri intenționeaza sa discute aspecte legate de stimularea cooperarii ruso-israeliene…

- Liviu Dragnea, sef al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, nu a participat miercuri la nicio manifestare organizata cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Acesta s a rezumat la o urare postata pe pagina personala de Facebook.In urma cu 159 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a marelui…

- Presedintele rus Vladimir Putin si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au discutat telefonic, marti, despre situatia din Siria, in conditiile in care Turcia desfasoara o operatiune militara in provincia siriana Afrin, a anuntat serviciul de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Politista fusese diagnosticata cu cancer limfatic, iar boala i-a afectat vederea si sistemul locomotor. Alina a murit pe patul unui spital din Belgia, acolo unde a vorbit ultima data cu parintii ei. Tanara fusese deconectata de la aparate si era constienta. Din pacate, starea ei s-a agravat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit Craciunul pe stil vechi, participand la slujba din biserica din Sankt Petersburg unde tatal sau a fost botezat, a anuntat servicul de presa al Kremlinului.

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit Craciunul ortodox pe rit vechi sambata seara, asistand la un serviciu religios intr-o biserica din Sankt Petersburg unde a fost botezat tatal sau, a anuntat Kremlinul, informeaza AFP. "Aceasta sarbatoare ofera fericire si speranta pentru milioane…

- Este din nou doliu in Partidul Național Liberal. Președintele organizației județe Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, anunța trecerea la cele veșnice a Minodorei Susana Luca, primar al Comunei Baișoara. „In numele meu și al tuturor colegilor din PNL Cluj, imi exprim intregul regret fața de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata stirile false, precizand ca in timpul alegerilor, utilizatorii retelelor de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte in privinta continutului pe care il publica. Macron…