Stiri pe aceeasi tema

- Adversarele CSM Bucuresti din grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin, Vipers Kristiansand si SG BBM Bietigheim, au jucat, sambata, si au remizat, scor 27-27 (14-15). CSM a invins in ziua precedenta pe FTC Budapesta, cu 36-31 (18-13), scrie news.ro.Dupa prima runda, grupa D este condusa…

- In prezenta a peste 4.000 de fani, pentru CSM Bucuresti au marcat Neagu 9 goluri, Mehmedovici 8, Kurtovici 6, Lekici 5, Cvijici 3, Radicevici 3, Omoregie 2, iar de la FTC Budapesta s-au remarcat Hafra 6 si Kovacsics 5 reusite conform News.ro.

- CSM Bucuresti a debutat cu o victorie in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin, invingand cu scorul de 36-31 (18-13) echipa maghiara FTC-Rail Cargo Hungaria, in meciul disputat vineri in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din...

- CSM Bucuresti a debutat cu o victorie in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin, invingand cu scorul de 36-31 (18-13) echipa maghiara FTC-Rail Cargo Hungaria, in meciul disputat vineri in Sala...

- CSM Bucuresti a debutat cu o victorie in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin, invingand cu scorul de 36-31 (18-13) echipa maghiara FTC-Rail Cargo Hungaria, in meciul disputat vineri in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti. Campioana Romaniei…

- CSM Bucuresti joaca vineri, de la ora 18:30, in compania echipei FTC Rail Cargo Budapesta, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor, primul din noul sezon. Campioana Romaniei are la dispozitie 17 handbaliste pentru acest joc. Sabina Jacobsen, afalta in perioada de recuperare dupa o...

- Liverpool, finalista editiei trecute, a invins-o dramatic pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-2, marti seara, pe teren propriu, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, gratie unui gol marcat in...

- Dinamo Bucuresti a debutat cu o victorie in noua editie a Ligii Campionilor la handbal masculin, 26-24 (12-11) cu formatia norvegiana Elverum Handball, miercuri seara, in Sala Dinamo din Capitala, in Grupa D a competitiei. Inceputul de meci a fost echilibrat, dar campioana Romaniei a reusit sa se desprinda…