- Cazul de la Caracal devine incet cea mai complexa ancheta de asasinat din istoria tarii noastre. Anchetatorii scotocesc de o luna de zile locuinta lui Gheorghe Dinca si alte zone din Caracal, in speranta aflarii cat mai repede cu putinta a adevarului despre soarta Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu.…

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a afirmat marti ca nu poate fi exclusa varianta ca Luiza Melencu, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie, sa fie in viata, avand in vedere ca rezultatele testelor ADN in cazul acesteia nu au fost concludente, informeaza AGERPRES . Intrebat, la venirea la CSM,…

- Ultima persoana care a vazut-o in viața pe Luiza Melencu, inainte ca aceasta sa fie rapita de Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, care a declarat ca le-a ucis pe ea și pe Alexandra Maceșanu, nu a fost anchetata de procurorii de la sediul central. Aceștia nici macar nu stiau de existenta…

- Gheorghe Dinca a recunoscut ca a incinerat-o și pe Luiza Melencu, dupa ce noi oseminte au fost descoperite in padurea de langa Caracal. „A indicat un sac cu oase arse și cenușa. El așa a declarat ca este trupul Luizei. Deocamdata nu ne putem pronunța. A precizat ca a folosit aceeași metoda (n.r. ca…

- La aproape doua saptamani de la tragedia de la Caracal, anchetatorii au inceput sa sparga gropile betonate din curtea lui Gheorghe Dinca. Amintim ca Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu, fete pe care le luase la ocazie.Citește și: ANM a emis prognoza meteo…

- El a precizat ca familia minorei disparute pe 28 iunie nu si-a dat acordul pentru mediatizarea cazului. In afara de cazul Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani din Dobrosloveni care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, si cel al adolescentei disparute pe 28 iunie, nu mai sunt alti minori dati…

- Ies la iveala detalii șocante despre criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca. Potrivit unor surse din ancheta, se pare ca acesta le-a marturisit oamenilor legii ca pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu le-a ucis in mod similar.