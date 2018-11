Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german, Angela Merkel, a fost confundata cu soția președintelui Franței, Emmanuel Macron, de catre o femeie in varsta de 100 de ani venita la ceremonia organizata la Paris pentru marcarea a 101 de ani de la sfarșitul Primului Razboi Mondial, informeaza independent.co.uk.„Sunteți…

- „Cer social-democratilor sa ia serios in considerare posibilitatea ca noi, Parlamentul European, sa declansam impotriva Romaniei procedura prevazuta de Articolul 7”, a spus Elmar Brok, pentru Welt am Sonntag. „Ar fi un pas important inainte daca Romania ar pune in aplicare recomandarile noastre in…

- Un europarlamentar german, Elmar Brok, cu rol extrem de important și în negocierile României la aderarea la UE, cere activarea Articolului 7 din tratatul UE în cazul României.

- Europarlamentari romani din grupurile PPE, S&D si ALDE apreciaza, referitor la votul ce va avea loc in Parlamentul European privind statul de drept in Romania, ca scenariul care exclude existenta unei rezolutii in urma dezbaterilor este unul viabil, insa a fost inaintata si ipoteza ca un eventual…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat miercuri seara ca in cazul in care in Parlamentul European se va adopta o rezolutie cu privire la Romania, ea va avea un caracter politic si ca nu trebuie pus semnul egal intre aceasta si activarea articolului 7 pentru tara noastra. "Legat de Roexit, am auzit…

- Fostul presedinte Traian Basescu considera ca activarea, la Bruxelles, a Articolului 7, pentru Romania, care ar insemna suspendarea dreptului de vot, "e o poveste". "Eu as privi la cele doua elemente pe care eventual le-ar putea lua in discutie Parlamentul European, daca ne luam dupa informatiile…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a anunțat, joi, ca Parlamentul European va adopta o rezoluție despre situația protestelor din 10 august din Romania in cea de-a doua sesiune plenara din luna octombrie, scrie Mediafax.”Avem noutați despre dezbaterea privind situația din Romania care…

- Europarlamentarul german Reinhard Butikofer a declarat, luni, aflat intr-o vizita in Romania, ca o parte din prevederile pachetului legislativ de reforma a justitiei "par sa fie croite" pentru a anula retroactiv condamnarea liderului PSD Liviu Dragnea. "Cand vad reforma judiciara (din Romania…