- Tanarul a fost depistat de polițiștii locali, sambata dimineața. Oamenii legii spun ca acesta „se deplasa haotic, ținandu-și cu greu echilibrul, mergand pe calea de rulare a tramvaiului de pe str. Avram Imbroane”. L-au oprit și i-au cerut documentele. Astfel au aflat ca baiatul are domiciliul…

- KMGI International, compania proprietara a Rompetrol, a organizat, pe 21 martie, o imensa petrecere pe platforma din fața rafinariei de la Navodari. Cu bucate tradiționale pregatite de chefi aduși din patria mama, kazahii din Romania au celebrat inceputul noului an alaturi de colegii lor de mai multe…

- Un paznic de vanatoare din localitatea Vela, judetul Dolj, este cercetat penal dupa ce a impuscat doi caini de vanatoare, apartinand unor persoane pe care le-ar fi prins la braconaj; totul s-ar fi petrecut in apropierea unor copii, care se jucau in zona.

- Oamenii de știința britanici au inventat un dispozitiv de imagistica cerebrala ușor și foarte sensibil care poate fi purtat ca o casca obișnuita, permițand astfel pacientului sa se miște in timpul scanarii.

- Cei șapte migranți au fost depistați joi in jurul pranzului, in trei taxiuri, in timp ce se deplasau pe drumul care leaga Grabațul de Jimbolia. Mașinile au fost trase pe dreapta, iar migranții au fost duși la sediul poliției de frontiera pentru cercetari. „In cadrul verificarilor preliminare,…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Grupul KMG International a realizat un profit net de 80 milioane dolari, anul trecut, in crestere de sase ori comparativ cu 2016, iar in perioada urmatoare se va concentra pe dezvoltarea in Romania, se arata intr-un comunicat de presa al companiei. Contribuţia grupului la bugetul României…

- Legumicultorii olteni spun ca risca sa piarda intreaga cultura deja plantata in solarii pentru ca instalatiile nu fac fata gerului si cer prelungirea termenului de recoltare fixat de reprezentantii Ministerului Agriculturii pentru Programul "Tomata", transmite corespondentul MEDIAFAX. …

- JTI a fost certificata, pentru al cincilea an consecutiv, Top Employer Romania 2018 (Angajator de Top) și Top Employer Europe 2018, in urma evaluarii realizate de Institutul Top Employers. Certificarea reprezinta o recunoaștere a condițiilor excelente de munca oferite de JTI și a mediului de lucru propice…

- Super-vedeta TV care iși face hotel pe strada Napoca O super-vedeta de televiziune din Romania a decis sa investeasca la Cluj. Andreea Esca si sotul ei, Alexandre Eram, vor sa construiasca în "buricul" târgului, în zona ultracentrala a municipiului Cluj-Napoca, un hotel de patru…

- Dupa anul 2017, in care mitul a aniversat 55 de ani de la momentul expozițiunii, Phoenix se intoarce in fața publicului cu un proiect inedit: o sinteza intre ciclul Anotimpurilor prezente pe albumul „Cei ce ne-au dat nume” și Rapsodia 1, emblematica pentru George Enescu. ”Muzica lui George Enescu nu…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca „doarme in papuci” si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- Corpul de control al RATC si politistii locali constanteni fac verificari in aceasta dimineata in autobuzele RATC 51 si 44, in zona Casa de Cultura. Acestia opresc mijloacele de transport pentru a verifica biletele de calatorie.Calatorii fraudulosi sunt coborati din autobuze si amendati. ...

- Nascuta in satul Ivanda, comuna Giulvaz,este una dintre cele mai populare soliste vocale din Banat, a inceput sa cante de mica: „Am moștenit acest har de la bunica din partea mamei și de la mama”, marturisește Desanca Lalici. Dupa absolvirea ciclului primar -in satul natal, Desanca a continuat școala…

- Timișul este unul dintre județele cu cea mai mare contribuție la PIB-ul Romaniei, care insa, in schimb, este neglijat atunci cand se impart banii din bugetul național. Atunci cand Sorin Grindeanu a fost demis din funcția de premier, acesta a beneficiat de intreaga susținere a filialei PSD Timiș. „Categoric…

- Centrul de Cultura „Bratianu” va organiza pe 1 februarie, incepand cu ora 1100, la Conacul Bratienilor, un simpozion dedicat Piei Bratianu, la care vor participa elevi de la Școala Gimnaziala “Constantin Brancoveanu” din Ștefanești. Anul acesta, in luna februarie, se implinesc 98 de ani de la dispariția…

- Numarul inițiativelor și discuțiilor in țarile Parteneriatului Estic a crescut cu 20% pe parcursul ultimilor trei ani. Aceasta este una din primele concluzii ale Programului UE Cultura și Creativitate, lansat in 2015 in șase țari: Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Moldova, Ucraina și Belarus.

- Consilierul local PSD, Cristian Toader Pasti, este de parere ca primaria ar trebui sa se imprumute pentru a cumpara in acest an Casa de Cultura din Targu Jiu. Lacașul de cult este administrat de cativa ani de o firma de insolv...

- Mai multi localnici din Alexandria au anuntat ca vor protesta sambata, 20 ianuarie, la ora 18.00, in fata Casei de Cultura din oras. Oamenii sunt nemultumiti de schimbarile pe care partidul de guvernamant intentioneaza sa le faca legilor Justitiei.

- In toamna anului 2016, Timișoara a caștigat titlul de Capitala Europeana a Culturii 2021, urmand ca de toate detaliile sa se ocupe in continuarea Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana. Instituția este condusa de Simona Neumann, laudata in multe randuri de primarul Timișoarei, și il are…

- Situație la limita disperarii în județul Tulcea. Zeci de persoane sunt blocate de nu mai puțin de 8 ore cu mașinile în nameții formați pe drumul național 22 A, în apropierea localitații Cataloi. Oamenii spun ca au anunțat autoritațile, dar ca nimeni nu a venit sa îi ajute…

- Doua cadavre in stare avansata de degradare, care aparțineau unei mame și fiicei sale, au fost gasite intr-o cladire nelocuita. Politistii brasoveni de la Sectia 1 au descoperit, in cursul zilei de marti, doua cadavre umane aflate in stare avansata de degradare. Oamenii legii au fost sesizati de catre…

- Autor: Stelian ȚURLEA Romanul de fața – cu titlul englez Before I Fall - semnat de Lauren Oliver (autoare americana nascuta in 1982, a publicat cu deosebire romane pentru tineri, pentru care a și fost premiata) a aparut in 2010. In anul urmator a fost tradus și in romanește de Editura Litera. In 2017…

- Pentru ca a cazut prima zapada, iar temperaturile au scazut considerabil, soferii care ies in trafic sunt obligati sa aiba masinile echipate cu pneuri de iarna. Pana acum nu au fost acordate amenzi, insa oamenii legii anunta ca vor trece la sanctionarea soferilor daca vor circula fara cauciucuri de…

- In Oymyakon, cea mai friguroasa localiate din lume, a fost inregistrata o temperatura de -62 de grade Celsius, aproape de recordul absolut. In mod normal, termometrele ar trebui sa arate -50 de grade Celsius in luna ianuarie, in aceasta zona din Rusia. Locuitorii au postat pe Instagram o serie de fotografii,…

- Alexandru Arșinel a primit, luni, 15 ianuarie, titlul de cetațean de onoare al Capitalei, in cadrul Galei Premiilor Municipiului București pentru Arta și Cultura, la Teatrul Odeon. Actorul a venit personal sa iși ridice distincția. Actorul a traversat o perioada dificila, in care problemele au parut…

- Poate nu te-ai fi gandit la asta, dar dupa ce vei citi despre concluziile celui mai recent studiu din domeniu, este posibil sa incepi sa iti speli fructele si legumele mai bine. De ce? Pentru ca fructele si legumele tale preferate sunt probabil "acoperite" de pesticide. Daca pana acum doar…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, ca, de-a lungul veacurilor, cultura a unit oamenii si a dat contur identitatii nationale, i-a ajutat pe romani sa darame barierele prejudecatilor si, in momente grele, a scos la lumina spiritualitatea.

- Premierul Mihai Tudose a transmis luni un mesaj de Ziua Culturii Nationale, in care afirma ca, de-a lungul veacurilor, "cultura a unit oamenii si a dat contur identitatii nationale". "Sarbatorim astazi Ziua Culturii Nationale, un moment prielnic pentru a reflecta asupra contributiei constante…

- Oamenii de stiinta din California au descoperit un nou tip de cutremur. Este vorba de seisme care pot avea loc la o adancime mai mare decat cutremurele obisnuite, mai exact in mantaua Pamantului, nu in scoarta Pamantului cum se stia pana acum.Vladimir Putin și-a pierdut rabdarea și avertizeaza:…

- Adolescentul de 16 ani era aproape in coma alcoolica in ziua in care a furat mașina parinților. El a lovit mai mulți copii care veneau de la colindat in seara de Boboteaza. In 13 ianuarie, a fost inregistrat al doilea deces provocat de tanarul de 16 ani. Accidentul s-a produs in 5 ianuarie.…

- Ninsori abundente se vor inregistra in centrul si vestul tarii, in celelalte regiuni precipitatiile mentinandu-se in normalul perioadei. Anul 2017 a fost marcat de anomalii climatice. Am avut canicula, tornade, furtuni violente care au ucis oameni, dar si ploi abundente. Toate acestea, spun specialistii,…

- Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava va avea loc vineri, 2 martie, de la ora 20:00, spectacolul „Lacul lebedelor", balet in patru acte, muzica: P.I. Ceaikovski, sustinut de St. Petersburg Classical Ballet of Andrey Batalov. Biletele costa 150 de lei, 120 de lei sau 100 de ...

- Momentul trecerii in neființa a unei persoane dragi este probabil unul dintre cele mai triste din viața oricarui om. In astfel de situații, cuvintele sunt de prisos iar cei din jur, oricat de mult ar ține la tine, nu pot face nimic ca sa te ajute sa treci peste cu bine. Fiecare persoana experimenteaza…

- "Casatoria face bine sanatatii", scria medicul britanic William Farr in 1858, intr-unul dintre primele studii care au concluzionat ca persoanele casatorite o duc mai bine decat celibatarii. ''Oamenii risca mai mult sa-si distruga viata daca raman singuri decat daca si-o unesc cu cineva in…

- Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat evolutia economica din 2018. Inflatia, deprecierea leului si incertitudinile legate de cadrul fiscal sunt principalele griji ale mediul de business, arata barometrul semestrial privind perspectivele economiei Keysfin, potrivit Gandul.…

- Oamenii de stiinta au descoperit pentru prima data in istorie fragmente de materie organica, ingrediente esentiale pentru existenta vietii, in doua roci spatiale care contineau apa in stare lichida.

- Centrala se afla la aproximativ 100 de metri distanta de "sarcofagul" din otel care etanseaza resturile reactorului 4 care a explodat si a degajat nori de radioactivitate peste o mare parte din continentul european, mai precis, pe trei sferturi din acesta. Tragedia nucleara din 26 Aprilie 1986 a…

- Aproximativ 13.000 de turiști sunt blocați în stațiunea elvețiana Zermatt, din cauza caderilor masive de zapada, dar și a riscului crescut de avalanșe. Oamenii au ramas fara curent, iar drumul de acces catre celebra stațiune de schi este închis. „Sosirile și plecarile catre…

- Conducatorul unui autoturism nu a oprit la semnalele politistilor rutieri din Mehedinți, acesta fiind prins intr-o parcare din Drobeta Turnu Severin. Oamenii legii și-au chemat intariri și au aflat, in urma verificarilor, ca barbatul de aproximativ 50 de ani nu avea permis de conducere.…

- Fumatul compromite ADN-ul uman ii și afecteaza intr-o mare masura pe fumatorii pasivi. Aceștia ajung sa inhaleze aceeași cantitate de fum ca fumatorii și prezinta riscuri de a face boli grave, ne spune medicul primar pneumolog Laura Cardos. Fumatul face in continuare ravagii și ramane una dintre…

- Sute de clujeni au cerut aseara, pastrarea independentei justitiei Protestatarii s-au strâns aseara, în centrul Clujului lânga Monumentul Memorandistilor de pe Bulevardul Eroilor, în fata sediului PSD. Au scandat lozinci împotriva principalului partid de guvernare,…

- Prin aceasta acțiune, Platforma Unionista Acțiunea 2012 se alatura demersurilor autoritaților locale din proximitatea Prutului și cere guvernului sa refaca podul rutier distrus la sfarșitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. “Sa avem din nou pod rutier la Falciu nu este un moft, ci ar fi o mare șansa…

- De Craciun, de Revelion sau de Sfantul Vasile, gospodinele pun pe mese cele mai iscusite bucate, mandarinele si portocalele sunt insa nelipsite. Citricele sunt la mare cautare in aceasta perioada.