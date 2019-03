Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea CCINA Constanta, reprezentanta de directorul general Ion Danut Juganaru, a primit, pe data de 8 martie, o vizita de lucru a unor profesori si studenti de la Purdue University Doermer School of Business, Statele Unite ale Americii. Delegatia formata din zece studenti americani a fost condusa…

- Nu exista copil sau parinte care sa nu fi auzit de "Doctorița Plușica", "Prințesa Sofia" sau "Zebra Zou". In spatele acestor voci stau frații Gogan, doi tineri care au muncit de mici și acum iși permit sa faca tot ce vor pe banii lor. Andra și Razvan Gogan au reușit chiar și performanța de a-și duce…

- Un atac armat a avut loc asupra unui studio de inregistrari din Los Angeles, Statele Unite, iar rapperul Rich the Kid se numara printre victime. Incidentul armat s-a petrecut, marți, la studioul Westlake, aflat in vestul Hollywood-ului. Acest studio este frecventat și de alte vedete, precum Justin Bieber,…

- La doar 31 de ani, Lucian Silviu Tudor este managerul companiei Global Dining Inc., o rețea japoneza de restaurante din California care include și un local de lux din West Hollywood, orașul in care locuiesc numeroase vedete americane. Cand și-a inceput cariera in domeniul culinar, tanarul din Braila…

- O femeie din Chicago, Statele Unite, a salvat zeci de oamenii ai strazii in momentul in care vortexul polar a lovit America saptamana aceasta. Candice Payne a dat dovata de o compasiune uimitoare atunci cand a decis sa inchirieze 30 de camere de hotel din banii sai pentru a salva viețile celor care…

- Consilierul delegat al Amazon, Jeff Bezos, care miercuri a anuntat ca divorteaza, a mentinut o relatie in secret cu Lauren Sanchez, prezentatoare a programului matinal al postului Fox din Los Angeles (California), potrivit mass-media americane citate joi de EFE preluate de agerpres.Vezi și:…

- Producatorul de automobile electrice Tesla a numit doi membri independenti in Consiliul de Administratie, pentru a indeplini intelegerea incheiata cu autoritatile de reglementare a pietei de capital din Statele Unite, scrie...

- Michelle Obama a devenit cea mai admirata femeie in Statele Unite si a intrerupt cei 17 ani de "domnie" ai lui Hillary Clinton in acest clasament anual, potrivit unui sondaj publicat joi de compania Gallup, informeaza AFP. In clasamentul echivalent masculin, Barack Obama a ramas pentru al 11-lea an…