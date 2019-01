ZF:Tensiune maxima la Finante. Deficitul bugetar pe 2019 este evaluat in prima faza la 4,98% din PIB

Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunea este la cote maxime in Ministerul de Finante, dupa ce primele calcule au aratat un deficit bugetar de 4,98% din PIB pentru proiectul de buget consolidat in 2019, in conditiile incetinirii cresterii economice sI a majorarii salariilor bugetarilor, noteaza Ziarul Financiar.

- Irlanda a inregistrat in 2018 primul sau surplus bugetar din ultimii 10 ani, cu un an mai devreme decat prognoza Guvernul de la Dublin, gratie veniturilor din taxe mai mari si a unor plati mai mici in contul datoriei publice, a anuntat joi premierul irlandez Leo Varadkar, transmite Reuters. Deficitul…

- Spre comparatie, executia bugetului general consolidat la finele lunii noiembrie ale anului trecut s-a incheiat cu un deficit de 10,2 miliarde lei, respectiv 1,21% din PIB. Astfel, deficitul bugetar era, la 11 luni, de 2,25 de ori mai mare ca pondere in PIB si de 2,6 ori mai ridicat, ca valoare nominala,…

- In situația in care ratele ROBOR la 3 si 6 luni vor depași valorile de 1,51%, respectiv 1,7%, Ministerul de Finanțe vrea sa aplice institutiilor financiar-bancare o taxa denumita ''taxa pe lacomie", incepand cu data de 1 ianuarie 2019. Ce șanse au bancile sa se incadreze in aceste limite, ce valori…

- Potrivit acelorasi surse, bugetul pentru anul viitor este calculat pentru un deficit de 2,5%. Potrivit ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, proiectul de buget pe 2019 va cuprinde tot ce inseamna sume necesare pentru a asigura, pe de-o parte, salariile, asa cum prevede Legea salarizarii pentru…

Patronii de restuarante cer guvernului sa reglementeze bacsisul: Ar fi un avantaj pentru toata lumea In orasele mari din Romania, 48% din veniturile unui restaurant se realizeaza prin plati electronice, iar in acest moment nu…

- Proiectul legii pensiilor a fost adoptat luni de Senat, in calitate de prima Camera sesizata. "Este un pas important, asteptam dezbaterile din Comisia pentru munca din Camera Deputatilor si apoi votul final. Ne dorim ca pana la finalul anului sa adoptam aceasta lege foarte importanta pentru…

Bogdan Balaci, Signify: Am crescut businessul local cu peste 10% in 2018. Tehnologia LED reprezinta 85% din tot ce vindem Proiectele din sectorul industrial – fabrici si depozite – au inregistrat cea mai mare crestere…