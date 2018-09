Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea companiilor din Romania se confrunta cu un risc de a intra in faliment mai ridicat decat acum zece ani, desi economia Romaniei a devenit in aceasta perioada campioana cresterii in Europa Centrala si de Est (CEE), arata o analiza a Coface Romania, publicata in septembrie 2018.

- New York-ul a depasit Londra ca cel mai atractiv centru financiar din lume, in urma deciziei Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana, care determina transferul locurilor de munca din City in alte orase europene, pentru a pastra accesul pe piata unica, potrivit unui sondaj citat de CNBC. Marea…

- ♦ Firmele prefera mai mult imprumuturi de la actionari si creditele externe si comerciale, in detrimentul creditelor bancare interne ♦ Creditele externe luate de companii de la institutii financiare straine si de la firmele-mama s-au majorat cu 40% in ultimul deceniu, la 36,7 mld. euro ♦ Bancile continua…

- Companiile ar putea avea o Declarație Unica de anul viitor, iar comunicarea cu Fiscul se va face online, susțin reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice. Oficialii din Ministerul de Finanțe au aratat ca se gandesc la comasarea mai multor declarații pentru firme, incercandu-se chiar realizarea…

- Teraplast a aplicat in 2017 pentru un ajutor de stat in valoare de 13 milioane de euro, dar a fost refuzata in favoarea unei multinationale, insa va aplica si anul acesta pentru un ajutor de stat in valoare de 4 sau 5 milioane de euro, a declarat, Dorel Goia, presedintele Consiliului de Administratie…

- ♦ Circa 80% din finantarea firmelor este asigurata de reinvestirea profitului, vanzarea de active si creditele de la actionari. Creditele bancare sau cele de la institutiile financiare non-bancare (IFN) sunt pe ultimele locuri pe lista cu potentiale surse de finantare luate in calcul…

- Companiile bun platnice vor fi tratate preferențial de ANAF, a anunțat ministrul Finanțelor, care a explicat ca actuala clasificare va fi modificata in aceasta vara. Astfel, in loc de marime, persoanele juridice vor fi clasificate in funcție de riscul fiscal.

- ♦ Doua treimi din creditele bancare au fost luate de la institutii de credit din Austria, Germania si Marea Britanie ♦ Firmele din sectorul imobiliar, industria prelucratoare sau din sectorul serviciilor au cel mai facil acces la finantarea externa.