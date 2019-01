Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Neagu (30 de ani) a plecat, marti dimineata, 8 ianuarie, in Belgia pentru a se opera la genunchi ca urmare a rupturii de ligamente pe care a suferit-o in luna decembrie, in timpul meciului Romania - Ungaria, de la Campionatul European de Handbal Feminin din Franta informeaza mediafax.…

- „Nu mai am nicio amintire de la Madalina, decat papusa asta pe care a primit-o ea cand a implinit 4 ani. In rest nu mai am nimic, pentru ca am avut niste inundatii pe aici si ne-a luat apa, toate le-a stricat. Atata mai am”. Sunt cuvintele sfașietoare, rostite cu lacrimi printre gene, ale Georgetei…

- Tarifele practicate de hotelierii de pe Valea Prahovei, in unele cazuri foarte mari, nu mai sunt pentru o anumita categorie de romani ceva de speriat. Dovada e faptul ca in statiuni au aparut tot mai multe hoteluri de lux. Dar ce inseamna lux la munte in Romania? Tot ce poti visa: de la elicopter sau…

- În primul rând, Neaga a declarat ca loturile 3 și 4 ale Autostrazii A1 Lugoj-Deva ar fi putut fi deschise în 2018 daca nu ar fi plouat așa mult și nu am fi avut alunecari de teren. Însa el a omis cu buna știința, de exemplu, ca licitația pentru execuția descarcarii Holdea…

- Compania aeriana, TAP Air Portugal, informeaza ca, incepand cu data de 27 ianuarie 2019, nu va mai opera ruta directa Lisabona – Bucuresti, din cauza profitabilitatii reduse, informeaza un comunicat al companiei.

- cu circa 2.500 de puncte de incarcare și investiții de pana la 20 de milioane de euro Enel X Romania, companie membra a Enel X, divizia de servicii avansate de energie a Grupului Enel, a fost prezentata oficial astazi și a lansat cel mai mare plan de dezvoltare de infrastructura pentru mobilitatea electrica…