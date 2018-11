ZF Live. Avocatul Ion Nestor, managing partner NNDKP: În următorii cinci ani vom vedea o explozie a antreprenoriatului românesc Eveniment ZF Live. Avocatul Ion Nestor, managing partner NNDKP: In urmatorii cinci ani vom vedea o explozie a antreprenoriatului romanesc Tweet Print Mail Autor: Razvan Botea astazi, 19:00 0 astazi, 19:00 0 Romania a trecut in ultimii 20 de ani printr-o etapa a marilor tranzactii si a marilor pri­vatizari, urmata de o perioada de consolidare si de afirmare a antrepre­noria­tului romanesc. Cu toate acesta, antre­pre­norii romani au ramas timizi, dar este de asteptat ca in urmatorii cinci ani sa asistam la o dezvoltare fara precedent a capitalului romanesc. ZF a fost cel mai exact cronicar al acestor… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

