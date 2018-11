Stiri pe aceeasi tema

- Companii Startup-ul Sypher, care a dezvoltat o platforma de conformitate GDPR, primeste 300.000 de euro din partea fondului de investitii GapMinder Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 14:41 26 Startup-ul Sypher, fondat in 2017 de Cristian Badea si Mihai Ghita,…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de joi, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 actiuni, s-a depreciat cu 1,16%, ajungand la 8.571,53 puncte, informeaza Agerpres.Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de luni, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 actiuni, s-a apreciat cu 0,12%, ajungand la 8.573,48 puncte, informeaza Agerpres.Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor…

- Bursa de la Bucuresti preia trendul extern si deschide sedinta de joi pe rosu, cu un minus de 1,29% al indicelui principal, BET, si scaderi de peste 1% la majoritatea companiilor importante. In jurul orei 10.30, indicele BET-TR, are include si dividendele acordate de companiile din BET,…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de tranzactionare de marti, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 actiuni, s-a apreciat cu 0,30%, ajungand la 8.641,52 puncte, informeaza Agerpres. Indicele BET-Plus, care arata evolutia…

- Bursa de pe Wall Street a inchis sedinta de miercuri in scadere puternica, inregistrand cel mai semnificativ declin din ultimele opt luni, investitorii fiind ingrijorati de majorarea ratelor dobanzilor bondurilor americane si de incetinirea economiei mondiale, transmit Reuters si Kyodo. Indicele…

- ♦ Indicele OMX Helsinki din Finlanda, cel mai performant indice bursier european in ianuarie-septembrie 2018 cu un plus de 10,7% ♦ Spre comparatie, indicele BET al bursei romanesti a urcat cu 8,5% ♦ Dar cu tot cu dividende, bursa locala are plus 17,6% fata de 13,4% cat a livrat OMX Helsinki Total Return.

- Indicele bursier BET-TR, care reflecta atat evolutia pretului actiunilor din prima liga bursiera de la Bucuresti, cat si dividendele oferite de acestea, este la maximul istoric de circa 12.400 de puncte pe fondul unei politici generoase de dividende, dar si ca urmare a disiparii temerilor cu privire…