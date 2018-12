Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul propune ca, de la 1 ianuarie 2019, sa se aplice institutiilor financiar bancare o taxa denumita 39; 39;taxa pe lacomie, in cazul in care ratele ROBOR la 3 si 6 luni depasesc o anumita valoare, impactul acestei masuri putand ajunge la trei miliarde de lei, a anuntat marti, la Palatul Victoria,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca bancile vor fi taxate diferentiat, in functie de ROBOR. Cu cat acest indice este mai mare, cu atat mai mari vor fi taxele. In replica, consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a explicat ca, in final, tot statul va fi cel care va pierde,…

- Guvernul și-a prezent in urma cu puțin timp prioritațile pentru anul viitor. Ministrul Finanțelor a anunțat, printre altele, scaderea contribuțiilor din construcții cu 3,75%, creșterea pensiei minime și investiții. Iar din septembrie creșterea punctului de pensie.

- Bancile vor fi taxate diferențiat, „de lacomie”, in 2019, in funcție de ROBOR a anunțat ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici . Cu cat acest indice este mai mare, cu atat mai mari vor fi taxele. Guvernul pregatește un OUG gigant care care va aduce numeroase schimbari in economie. OUG va fi adoptata…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți, la Palatul Victoria, ca Guvernul va adopta pana la sfarșitul anului o ordonanța de urgența privind introducerea unor masuri fiscal-bugetare și in domeniul investițiilor publice.Potrivit unui document guvernamental, printre masuri se…

- Situatia fiscala dificila, cresterea economica mai mica si adancirea dezechilibrelor externe vor deprecia leul fata de euro anul viitor, ajungand aproape de 4,8/euro, estimeaza Erste Group. "Episoadele ocazionale de aversiune la risc la nivel global si/sau socurile domestice vor declansa probabil…

- La inceputul acestei toamne, la sfarsit de septembrie, inceput de octombrie, municipiul Constanta s a confruntat, timp de zece zile, cu o criza a apei calde. La acel moment, problema s a rezolvat, insa primarul Constantei, Decebal Fagadau, vorbea despre un grup de lucru, despre discutii cu Eugen Teodorovici,…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ca ia in calcul majorarea salariului minim brut de la 1.900 de lei la 2.050 de lei pana la sfarșitul acestui an. Potrivit calculelor ziarului Libertatea, majorarea de 150 de lei la leafa inseamna doar 85 de lei in buzunar. Cum din salariul brut se scad…