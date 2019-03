Zeul Maimuțelor a fost arestat Polițiile din opt țari din America Latina, sub coordonarea Interpol, au desfașurat mai multe raiduri la gruparile de traficanți de arme, anunța Interpol, citat de AFP. Raidurile au dus la arestarea a 560 de persoane implicate in traficul de arme, intre care una suspectata ca furniza arme Armatei de eliberare nationala din Columbia (ELN), mai spune sursa citata. Aceasta operatiune s-a derulat pe parcursul unei saptamani și a mobilizat agenti de politie din Mexic si Columbia. Au fost confiscate in total 857 arme de foc, intre care doua pusti de asalt AK-47 in Costa Rica, aproape 40.000… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

