- PROGRAMUL SAPTAMANII 13.03.2018 - 18.03.2018 la Teatrul Luceafarul: Marti - 13.03.2018 9,30 - RATUSCA CEA URITA 10,40 – SAREA IN BUCATE Miercuri - 14.03.2018 9,30 – O POVESTE JAPONEZA 10,45 – FRUMOASA SI BESTIA Joi - 15.03.2018 10,00 – O POVESTE JAPONEZA 11,30 – FRUMOASA SI BESTIA Vineri - 16.03.2018…

- Zapada cazuta la sfarsitul lui februarie continua sa ne dea batai de cap. De data aceasta, este vorba despre inundatii. Marti, hidrologii emiteau un prim cod – galben – vizand raul Neajlov, unde se anuntau cresteri ale debitului si posibile depasiri ale cotelor de atentie. Vremea a continuat sa se incalzeasca,…

- Ca de fiecare data, ziua de 8 Martie este dedicata, exclusiv, femeilor. Flori, cadouri de la cei apropiati si multe urari – asta primesc astazi femeile. Iar aprintre cei care nu au uitat de Ziua Femii se numara si presedintele Consiliului Judetean, Marian Mina, care transmite urarea sa: “8 Martie este…

- Centrul de zi “Luceafarul”, centru apartinand Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu, este ocupat la mai putin de jumatate din capacitate, cu toate ca serviciile oferite in acest centru sunt gratuite. Centrul are drept scop prevenirea abandonului si institutionalizarii copiilor…

- Ca de fiecare data, la inceput de saptamana, reprezentanții Teatrului ”Tudor Vianu” fac public programul saptamanii: Marți, 6 martie, Sala Mica, ora 17,00 – ”NEAPARAT CARAGIALE” Miercuri, 7 martie, Sala Mare, ora 11,00 – ”CINCI FETE DE POVESTE” (spectacol pentru copii) Joi, 8 martie, Sala Mica, ora…

- ”In Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, gerul va fi persistent in cea mai mare parte a intervalului, iar valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada. Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre -12 si -6 grade, iar cele minime se…

- Politia de Frontiera Giurgiu informeaza participanții la trafic ca incepand din aceasta dupa amiaza, 28 februarie a.c., au fost ridicate restrictiile de circulatie prin P.T.F. Giurgiu – Ruse pentru autovehiculele de mare tonaj, masuri instituite ca urmare a conditiile meteo nefavorabile de pe teritoriul…

- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu fac apel la cetațeni sa ii anunțe daca au informații cu privire la doua minore, plecate voluntar la data de 24.02.2018 de la casa de tip familial din municipiul Giurgiu, unde locuiau. BENȚA IONELA…

- Giurgiuvenii prezenti miercuri seara la Teatrul ,,Tudor Vianu”, la spectacolul caritabil organizat de Organizația Județeana ALDE Giurgiu, in colaborare cu TLDE s-au bucurat de un spectacol plin de culoare, muzica si dans. Artistii au stralucit pe scena teatrului, sala mare dovedindu-se a fi neincapatoare.…

- Daca nu ati vazut pana acum “Zeul Macelului”, o puteti face mergand la reprezentantia programata joi seara, de la ora 19. Si, ca o avanpremiera, protagonistii ne spun, pe scurt, “povestea”, intr-o postare-invitatie pe pagina oficiala a Teatrului: “Spoiala de civilizatie care ne desparte de salbaticie…

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu, Catalin Tone, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca acoperirea cu personal a posturilor din institutie s-a mentinut, anul trecut, la un nivel aproximativ egal cu cel din anul anterior, echilibrul fiind realizat prin “balansarea numarului…

- Fanii dinamoviști anunța ca vor veni in numar uriaș, peste 4.000 de oameni, in Giurgiu unde iși vor juca ultima șansa la play-off. Soarta lui Dinamo se decide sambata seara, la Giurgiu, unde se va disputa un meci decisiv pentru elevii lui Miriuța și pentru antrenor insuși. Avand in vedere miza, suporterii…

- ”Organizația Județeana ALDE Giurgiu in colaborare cu TLDE organizeaza la Teatrul ,,Tudor Vianu”, miercuri, 21 februarie 2018, de la orele 17,00, spectacolul caritabil ,,Din solidaritate pentru Bucur Adrian Ionuț”. Pe scena vor urca membri Trupei de dans ,,Millenium Art” și ai Ansamblului ,,Muguraș de…

- “Ceasul rau, pisica neagra”, blestemele, voodoo, magia neagra ori ghinionul – toate s-au abatut, in ultima vreme, asupra liberalilor giurgiuveni din Consiliul Judetean, care, in decurs de circa o luna, si-au pierdut “portavocea” nu o data, ci chiar… de doua ori! A fost, mai intai, arestarea celui mai…

- Polițiștii din cadrul Secției nr.3 de Poliție Rurala Bolintin Vale efectueaza cercetari fața de un barbat, de 32 de ani, care nu a respectat ordinul de protecție emis de Instanța de Judecata. O femeie de 32 ani din localitatea Sabareni, județul Giurgiu, s-a adresat Instanței de Judecata, pentru emiterea…

- In premiera, Sala Mare a Operei Romane se transforma in sala de bal, iar clujenii sunt invitati la vals! Clujenii au ocazia sa ii sustina pe tinerii artisti talentati din cadrul Transylvanian Opera Academy Opera Nationala Romana din Cluj-Napoca ii invita pe clujeni sa participe la Balul Operei, sambata,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o informare meteo de viscol si ninsori moderate cantitativ pentru sudul si estul Munteniei si cea mai mare parte a Dobrogei, informarea fiind valabila de duminica dimineata, de la ora 06.00 si pana luni dimineata, la ora 04.00. Meteorologii…

- Biserica Ortodoxa pomeneste sambata, 10 februarie, pe cei adormiți, marcand astfel „Moșii de Iarna”. Mosii de iarna marcheaza inceputul sambetelor mortilor, in numar de sapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De la capataiul celor…

- “Indragostitii de la noua seara”, “Santaj” sau spectacolul ”Cinci fete de poveste” sunt o parte din piesele inscrise in programul Teatrului “Tudor Vianu” in saptamana 12 – 18 februarie 2018. Iata care este programul complet al acestei saptamani: Marti, 13 februarie, Sala Mica, ora 19,00 – “SANTAJ” Miercuri,…

- Consiliul Județean anunța, pe pagina oficiala, o noua realizare ”pe drumul” spre standardizarea europeana. De aceasta data, este vorba despre dotarea laboratorului: ”Am revenit cu vești bune! Laboratorul de analize medicale al Spitalului Județean de Urgența Giurgiu a fost dotat cu aparatura moderna,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o informare meteo de ultima ora pentru weekendul 3 – 4 februarie 2018. Interval de valabilitate: 02 februarie, ora 22 – 03 februarie, ora 20. Fenomene vizate: intensificari ale vantului, precipitații moderate cantitativ predominant sub forma de ploaie.…

- La 40 de zile de la Craciun, pe 2 februarie, se celebreaza Intampinarea Domnului. In credința populara aceasta zi mai este cunoscuta sub denumirea de „Ziua Ursului”. In aceasta zi de sarbatoare, copiii erau unși cu grasime de urs. Potrivit tradiției, prin acest obicei se credea ca puterea acestui animal…

- Dupa ce si-a preluat functia, noul director al Muzeului Judetean, Ionel Muscalu, a organizat o prima conferinta de presa, in care a prezentat, pe scurt, cateva din planurile pe care le are pentru viitorul apropiat. Ionel Muscalu a precizat, mai intai, ca isi propune sa faca din nou vizibil Muzeul Judetean,…

- “Joi, 1 februarie, la ora 17,00, Teatrul „Tudor Vianu” iși deschide porțile pentru toți cei interesați sa cunoasca, la propriu și la figurat, culisele producerii și reprezentarii unui spectacol de teatru. Gazda primitoare și ghid va fi chiar managerul instituției, actorul și regizorul Cosmin Crețu.…

- Teatrul ”Tudor Vianu” anunța programul spectacolelor din saptamana 29 ianuarie – 4 februarie 2018: Marti, 30 ianuarie, Sala Mica, ora 19,00 – “CRIMA DIN ORIENT EXPRESS” Miercuri, 31 ianuarie, Sala Mica, ora 19,00 – “PARADA” Joi, 1 februarie, Sala Mare, ora 11,00 (spectacol pentru copii) – prezentat…

- Incepand cu anul 2018, absolventii institutiilor de invatamant inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in termen de 60 de zile de la absolvire pot solicita prima de insertie in cuantum de 1.500 lei. Astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul…

- Un agent de politie din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Giurgiu a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de favorizare a faptuitorului. Potrivit unui comunicat emis, vineri, de Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Giurgiu, barbatul este acuzat ca a scos un inculpat…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Giurgiu au depistat in zona de competenta opt cetateni din Irak, majoritatea solicitanti de azil in tara noastra, care incercau sa ajunga ilegal intr-un stat din vestul Europei. In data de 25.01.2018, politistii de frontiera din cadrul…

- Patru spectacole sunt programate, in saptamana 22-28 ianuarie, la teatrul din Giurgiu. Primul este marti seara, iar ultimul (un spectacol pentru copii), este programat vineri. Iata programul complet al saptamanii: Marti, 23 ianuarie, Sala Mare, ora 19,00 – “INDRAGOSTITII DE LA NOUA SEARA” Miercuri,…

- “Indragostitii de la noua seara” este urmatoarea piesa la care sunt invitati iubitorii teatrului giurgiuvean: “Cat de frumoasa și cat de fragila este prima dragoste? Ana și Radu, protagoniștii spectacolului INDRAGOSTIȚII DE LA NOUA SEARA , va spun povestea lor marți seara, de la ora 19:00, pe scena…

- Este vorba despre piesa “Santaj”, la care ne invita actorii teatrului giurgiuveasn in week-end: “ȘANTAJ – cel mai jucat și bine vandut spectacol al stagiunii trecute – este oferta noastra de weekend. Sambata, 20 ianuarie, de la ora 19:00, sunteți invitați sa descoperiți alaturi de personajele acestei…

- Potrivit paginii oficiale a Consiliului Judetean, in conferinta de presa sustinuta vineri, 19 ianuarie, presedintele institutiei, Marian Mina, a facut noi precizari pe tema votului negativ dat ieri, in ședința extraordinara, la proiectul privind Spitalul Județean de Urgența Giurgiu, de catre consilierii…

- Ca intotdeauna, inaintea unui spectacol, reprezentantii Teatrului “Tudor Vianu” posteaza o invitatie, dar si cateva cuvinte despre piesa. De adata aceasta, este vorba despre “Zeul macelului”: “Joi, 18 ianuarie, ora 19:00, ZEUL MACELULUI readuce pe scena Teatrului Tudor Vianu cele doua cupluri care se…

- Potrivit programului anuntat de reprezentantii teatrului giurgiuvean, este vorba despre cinci piese, programate in tot atatea zile, dupa cum urmeaza: – Marti, 16.01.2018, Sala Mica, ora 19,00 – “CRIMA DIN ORIENT EXPRESS” – Miercuri, 17.01.2018, Sala Mica, ora 19,00 – “PARADA” – Joi, 18.01.2018, Sala…

- Presedintele PSD Giurgiu, Marian Mina, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca va participa luni la sedinta Comitetului Executiv National, iar mandatul pe care il are la aceasta intalnire este unul de pace si unitate. “Particip astazi la CExN, toti liderii judeteni participa la aceasta sedinta, si merg…

- Incepand de luni seara, de la ora 20:00, pana la 17 ianuarie, ora 20:00, se vor semnala precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte in mai multe zone ale țarii. In cursul nopții de luni spre marți și in primele ore ale zilei…

- … printr-un comunicat de presa mai… altfel: “POSTURI SCOASE LA CONCURS IN POLIȚIA ROMANA Da, ai citit bine. In aceasta perioada, scoatem la concurs 770 de posturi de polițiști și personal contractual. Știm ca in aceste zile meseria de polițist nu mai pare atat de tentanta. Ai auzit tot felul de lucruri…

- Actorii teatrului giurgiuvean nu cred in superstitii, asa ca sambata, 13 ianuarie, ne invita la prima premiera a anului 2018: “Comedia adolescentei”, o piesa despre care reprezentantii Teatrului spun ca este “un remake al celui mai bine vandut spectacol din istoria teatrului giurgiuvean; o poveste de…

- Comuna Roata de Jos a aderat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Iluminat Public Eficient”, consilierii judeteni giurgiuveni votand, marti, in sedinta extraordinara, un proiect de hotarare in acest sens – anunta reprezentantii institutiei, pe pagina oficiala. Potrivit expunerii de motive a proiectului…

- DITL a pornit “razboiul” cu marii restantieri, in 2018. Asa anunta reprezentantii institutiei, pe pagina oficiala a Primariei, unde este postat si linkul catre listele cu cei mai mari debitori la bugetul local, liste pe care apar atat persoane fizice, cat si persoane juridice. Cea mai mare datorie pe…

- Acum la sfarșit de an, un an plin de provocari dar și de rezultate bune pentru județul Giurgiu, gandurile mi se indreapta catre toate acele persoane care au fost permanent alaturi de noi, ne-au sustinut in toate proiectele si, pe multe dintre ele, le-au transformat in realitate! Mulțumesc echipei centrale…

- Iata-ne iar in prag de sarbatoare, la finele anului 2017, gata sa pașim in noul an cu mult entuziasm, bucurie și speranța! Din lumina sarbatoririi nașterii Domnului și din speranța ce insoțește Noul An, ganduri bune și urari de sanatate, impliniri pe masura visurilor și bucurii tuturor! La mulți ani,…

- Direcția Județeana de Transport, Administrarea Drumurilor și Control Trafic prin directorul sau Marius Olteanu va ureaza Sarbatori Fericite, Craciun liniștit și un An Nou cu impliniri in care sa realizați tot ceea ce va propuneți! Zile de sarbatoare pe placul dumneavoastra alaturi de cei dragi și iubiți!…

- Mijloacele de transport cu masa maxima admisa de peste 12 tone vor avea restrictii de circulatie pe drumurile din Bulgaria in perioada sarbatorilor de iarna, informeaza un comunicat de presa al ITPF Giurgiu. “Politia Rutiera Ruse, Bulgaria, a informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Organizatia Asociatia de Oncologie Mama si Copilul a daruit marti, 19 decembrie 2017, pachete cu dulciuri si fructe beneficiarilor de servicii sociale de la Centrul pentru Persoane Varstnice din localitatea Oncesti, cu ocazia sarbatorilor de iarna. Ca de fiecare data, cei 35 de beneficiari ai Centrului…

- Duminica, 17 decembrie 2017, incepand cu ora 17.00, in zona din apropierea manejului din Parcul dendrologic din Carei s-a deschis cea de-a doua ediție a Targului de Craciun in aer liber, la aceeasi data si interval orar cu Festivalul de Datini ASTRA Carei 2017. Programul cultural a cuprins un concert…

- Politistii giurgiuveni au deschis un dosar penal pentru distrugere dupa ce autobuzul unei societati comerciale din judet a ars, in curtea firmei unde era parcat, pompierii stabilind ca focul a fost pus intentionat. “Pompierii giurgiuveni au fost solicitati prin 112 sa intervina in curtea unei societati…

- Teatrul Tudor Vianu incheie anul 2017 cu trei premiere pe care le ofera publicului giurgiuvean in prag de sarbatori, dupa urmatorul program: Marți, 19 decembrie, ora 19,00 – Sala Mica PARADA de Alexandr Galin Traducerea: Olga Ivan Regia: Cosmin Crețu Cu: Raluca Botez, Oana Maria Dragne, Laura Voicu,…

- Sfarsitul saptamanii a fost unul bogat in evenimente placute pentru presedintele PSD, Marina Mina, care, alaturi de colegii si colegele sale, a devenit, pentru cateva ore… Mos Craciun. Iata ce spune acest despre evenimtele la care a participat in aceste zile: “Astazi (n.r.: vineri, 15 decembrie) am…