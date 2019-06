Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a afirmat vineri sa fiecare membru al organizatiei va vota la congres "dupa cum crede", punctand ca este convins ca Viorica Dancila va castiga functia de presedinte al partidului, scrie Agerpres. "Nu avem un mandat, chiar am avut in ultimele doua saptamani…

- 'Nu avem un mandat, chiar am avut in ultimele doua saptamani intalniri in cadrul organizatiei judetene, am stabilit ca fiecare va vota dupa cum crede, analizand prestatia fiecarui candidat, munca pe care a depus-o de-a lungul timpului in cadrul partidului. Ca e competitie in cadrul PSD, e un lucru…

- "Am spus-o foarte clar la intalnirea politica de la Neptun ca imi arat disponibilitatea de a participa la o competitie de acest tip daca partidul la nivel politic, la nivelul sau in cel mai inalt for, va decide acest lucru. A doua chestiune, de sanse. Eu cred ca un lider trebuie sa fie convins ca…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, considera ca partidul trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, chiar daca acesta ar fi din afara formatiunii, relateaza Agerpres. "Eu cred ca in contextul actual PSD trebuie sa aiba un candidat propriu, ca e din partid, ca e din afara partidului,…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, considera ca partidul trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, chiar daca acesta ar fi din afara formatiunii, transmite Agerpres. "Eu cred ca in contextul actual PSD trebuie sa aiba un candidat propriu, ca e din partid, ca e din afara partidului,…

- 'Noi am spus si data trecuta in cadrul CEx ca avem nevoie de un congres si un alt mesaj. Sigur congresul extraordinar ar fi trebuit sa-l facem pentru modificarea statutului, pentru desemnarea candidatului la prezidentiale, care sunt lucruri extrem de importante, iar apoi, pornind de la baza partidului,…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, a declarat, vineri, ca si-a dat demisia din functia de presedinte executiv interimar al partidului din "motive personale". "Din motive personale mi-am dat demisia din functia de presedinte executiv interimar", a spus Stanescu, vineri, dupa sedinta conducerii PSD.…

- Biroul Permanent Național al PSD intrunit miercuri, 5 iunie, in ședința, a votat mandatul delegației partidului la consultarile convocate de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Președintele PSD Maramureș și vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest, Gabriel Zetea a aratat…