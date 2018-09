Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a anuntat joi, pe Facebook, dupa o discutie in organizatia judeteana pe tema scrisorii in care se cere demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului, ca „aceasta nebunie” trebuie sa inceteze urgent si ca orice vot dat in CExN va fi un esec pentru partid.