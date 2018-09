Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a anuntat joi, pe Facebook, dupa o discutie în organizatia judeteana pe tema scrisorii în care se cere demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului, ca &"aceasta nebunie&" trebuie sa

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a anuntat joi, pe Facebook, dupa o discutie in organizatia judeteana pe tema scrisorii in care se cere demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului, ca „aceasta nebunie” trebuie sa inceteze urgent si ca orice vot dat in CExN va fi un esec pentru partid.

- Organizațiile PSD din Maramureș se reunesc, astazi, la București, pentru a luat o decizie privind susținerea lui Liviu Dragnea sau a scrisorii prin care i se cere demisia."Vom avea o intalnie importanta la București a organizațiilor PSD din Transilvania. Daca azi in PSD se vorbește despre…

- Gabriel Zetea, președintele PSD Maramureș, susține ca social-democrații din organizația pe care o are in subordine vor incetarea scandalului din interiorul partidului, menționand ca la ora transmiterii știrii are loc o ședința in care se va stabili daca se va cere sau nu demisia lui Liviu Dragnea…

- ''Am convocat ședința Comitetului Executiv a organizației PSD Maramureș pentru asta seara, iar maine, la București, vom discuta toți președinții organizațiilor din Ardeal pentru a ne intalni și a avea o poziție unica prin consens. Speranța mea este ca acest conflict se va incheia și in orice…

- Vicepresedintele PSD, Gabriel Zetea, a declarat, dupa o sedinta cu liderii organizatiilor PSD din Transilvania, ca aceștia îi solicita lui Liviu Dragnea sa convoace o sedinta a CExN. ”Am avut în aceasta dupa amiaza o întâlnire cu colegii…

- Compania aeriana Tarom a anuntat, luni, ca reia zborurile pe ruta Bucuresti - Baia Mare - Bucuresti, incepand cu data de 6 septembrie. "Va anuntam cu drag ca din 6 septembrie se reiau zborurile Bucuresti - Baia Mare! Tarifele incep de la 117 euro pentru o calatorie dus-intors, iar bagajul de mana, bagajul…

- "Asta (demisia lui Liviu Dragnea – n.r.) poate fi solutie de maturitate politica. Nu spun asta pentru ca il urasc sau pentru ca imi e nesuferit, ci, pentru ca, in acest moment trebuie salvata guvernarea tarii si salvat partidul. Am vazut un sondaj, daca rezultatele sunt adevarate, PSD a ajuns la…