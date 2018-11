Zentiva, lidera pe bursa din Romania. Profit de 290,4 milioane lei in primele 9 luni din 2018, cu mult peste adversarii din farma

Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de utilizatori din Europa, din Statele Unite, Asia și Australia au intampinat marți dificultați in accesarea platformei Facebook. Primele probleme la accesare au aparut in jurul orei 15 (ora Romaniei). Conform outage.report, cei mai afectați sunt utilizatorii din Statele Unite, Marea Britanie,…

- IAR Brașov a realizat in primele 3 trimestre din acest an o cifra de afaceri neta de 148,85 milioane lei, cu 47,99% mai mare decat cea de 100,58 milioane lei din perioada similara a anului trecut, și și-a ameliorat drastic profitabilitatea. In primele 9 luni ale acestui an, IAR Brașov (IARV) a obținut…

- Grupul rus Gazprom a exportat spre Romania o cantitate de 917 milioane metri cubi de gaze naturale, in primele noua luni ale acestui an, in crestere cu 32% comparativ cu cele 690 milioane metri cubi de gaze naturale exportate in perioada similara a anului trecut, arata datele statistice publicate…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a obtinut in primele noua luni ale lui 2018 un profit net de 1.015,2 milioane RON (218,2 milioane EUR), au anunțat vineri reprezentanții bancii. Creditele noi generate de banca in moneda locala persoanelor fizice și microintreprinderilor a fost de circa 6,3 miliarde lei…

- Doar 8 din 23 de case de brokeraj care activeaza pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au reusit sa inchida primul semestru din acest an cu un bilant pozitiv, iar valoarea activelor pe care le au in custodie a ajuns la 8,21 miliarde lei (1,76 mld. euro),...

- Povestea fabricii de ulei ARGUS incepe in urma cu 70 de ani, fiind una din societatile reprezentative din Romania in domeniul prelucrarii semintelor oleaginoase. Astfel, inca din 1948, compania si-a dorit sa ofere produse de calitate, recunoscute pe plan national, uleiuri care sa se bucure de aprecierea…

- Romania isi mentine un nivel ridicat de ambitie pentru obtinerea statutului de piata emergenta pentru Bursa de Valori Bucuresti (BVB), potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor, remis, sambata, Agerpres.

- Romania a importat carne si preparate din carne in valoare de 340,3 milioane de euro, in primele cinci luni din 2018, in crestere cu 14,2% fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . In schimb, exporturile…