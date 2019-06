Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marți ca președintele rus Vladimir Putin este conștient de faptul ca Germania dorește ca Ucraina sa ramâna țara de tranzit pentru gazele rusești exportate spre Europa chiar și dupa inaugurarea gazoductului subacvatic Nord Stream 2, scrie Mediafax. "I-am…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, care l-a primit, luni, la Paris, pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca nu dorește sa permita retragerea completa a Federației Ruse din Consiliul Europei, potrivit RBS și Rador. Pe de alta parte, potrivit lui Macron, Franța susține…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat azi ca spera ca sanctiunile Uniunii Europene impotriva Rusiei sa ramane in vigoare pana cand tarii ii vor fi returnate toate teritoriile ocupate, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul presedintiei de la Kiev, citat de AGERPRES.Occidentul…

- Cea mai mare amenințare cu care se confrunta astazi Europa nu este o invazie terestra ruseasca în statele baltice, și nici un atac terorist într-unul dintre marile orașe. Chiar daca și acestea sunt amenințari reale ce trebuie descurajate și prevenite, amenințarea existențiala la adresa Europei…

- Cu prilejul sarbatoririi Zilei Independentei de Stat a Romaniei, Zilei Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-Al Doilea Razboi Mondial și Zilei Uniunii Europene, in municipiile resedinta de judet si in localitatile in care sunt dislocate unitati militare și exista monumente dedicate celor trei…

- Merkel s-a pronuntat pentru continuarea contactelor diplomatice in formatul Normandia (cu participarea Frantei, Germaniei, Ucrainei si Rusiei), lansat in 2014 pentru solutionarea conflictului din estul Ucrainei. "Cred ca ar trebui sa continuam lucrul in acest format", a spus ea, recunoscand totodata…

- Vicepreședintele american Mike Pence a criticat dur Germania și Turcia in ceea ce privește abordarea lor fața de angajamentele fața de NATO, in cadrul comemorarii a 70 de ani de la inființarea Alianței, relateaza publicația Financial Times potrivit medifax. Mike Pence a reiterat miercuri nemulțumirile…