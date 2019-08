Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a indicat ca i-a cerut miercuri omologului sau rus, Vladimir Putin, intr-o convorbire telefonica ''de urgenta'', sa-si exercite influenta pe langa separatistii prorusi din Estul Ucrainei pentru a pune capat unei escaladari a luptelor ce a dus…

- Aceste incidente au fost facute publice cu cateva ore inainte de o incetare a focului preconizata pentru primele ore ale zilei de duminica, zi in care Ucraina voteaza intr-un scrutin pentru care formatiunea presedintelui Volodimir Zelenski este plasata in mare masura in fruntea intentiilor de vot,…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat pregatit, joi, in vederea unei ”restabiliri totale” a relatiilor cu Kievul si unei ”cooperari cu orice forta politica” favorabila, cu doua zile inainte de alegerile legislative din Ucraina, relateaza AFP.”Problema restabilirii totale a relatiilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sugerat joi ca va fi deschis la discutii de pace cu Ucraina, dupa alegerile parlamentare din aceasta tara de la 21 iulie, relateaza DPA. "Va fi mai mult sau mai putin posibil sa discutam despre asta dupa ce va fi format noul guvern din Ucraina si dupa ce vor avea loc…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau ucrainea Volodimir Zelenski au discutat joi despre conflictul din estul Ucrainei în prima sa conversație telefonica, a anunțat joi Kremlinul, relateaza AFP.”Au fost abordate chestiuni legate de o rezoluție a conflictului din sud-estul Ucrainei…

- Kremlinul a legat posibilitatea unei intalniri intre presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski de inceperea negocierilor directe intre Kiev si rebelii separatisti prorusi din Donbas, informeaza luni agentia de presa ucraineana Unian.'In relatiile internationale,…

- Noul lider ucrainean Volodimir Zelenski este poate un bun actor, dar rolul sau in serialul televizat care l-a facut celebru nu inseamna ca el are calitatile unui adevarat sef de stat, a declarat vineri Vladimir Putin, citat de AFP. "Nu cunosc aceasta persoana, sper ca ne vom intalni intr-o zi", a afirmat…