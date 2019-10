Zelenski: Candidați ucraineni ar trebui să participe la alegerile din Donbas Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus joi ca la alegerile care vor avea loc în regiunea Donbas, controlata de rebelii pro-ruși, ar trebui sa candideze și oameni din forțele politice ucrainene, relateaza Reuters.

Zelenski a facut aceste comentarii la doua zile dupa progresul discuțiilor dintre Moscova și Kiev, care a deschis calea catre un prim summit internațional în trei ani pentru a putea pune capat luptelor din estul Ucrainei.

Președintele ucrainean a spus ca va discuta încheierea razboiului în cadrul unei întâlniri cu liderii Rusiei,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

