Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte ucrainean Viktor Ianukovici, care s-a refugiat din 2014 la Moscova in urma uriasei miscari de contestare care a adus fortele prooccidentale la putere la Kiev, ar dori sa se intoarca in Ucraina dupa plecarea din functia de presedinte a lui Petro Porosenko si instalarea noului sef…

- Kremlinul nu va avea contacte cu Kievul inainte de anuntarea rezultatelor oficiale ale alegerilor si de investirea presedintelui Ucrainei, a anuntat Iuri Usakov, consilier pe probleme de politica externa al presedintelui rus Vladimir Putin, informeaza TASS si Reuters. "Deocamdata nu este planificata…

- In ajunul turului doi al alegerilor prezidențiale din Ucraina, Rusia introduce noi sancțiuni impotriva Kievului. Astfel, rusii interzic exporturile catre Ucraina de țiței, derivate din petrol, combustibili fosili și carbune. Aceste produse vor putea fi vandute ucrainienilor doar cu permise speciale.…

- Noul președinte al Ucrainei ar putea recâștiga controlul asupra estului țarii controlata de separatiști în câteva luni și sa obțina combustibil ieftin și investiții majore din partea Rusiei, daca încheie un acord cu Moscova, a spus cel mai apropiat aliat al Kremlinului la Kiev,…

- Sustinuti de Moscova, rebelii separatisti prorusi au facut secesiune, in 2014, dupa rasturnarea de la putere a presedintelui ucrainean Viktor Ianukovici, in urma unor manifestatii prooccidentale, marcate de violente sangeroase.Ei spera in prezent ca, la fel ca Crimeea, sa se ”alipeasca”…

- Succesul electoral al actorului ucrainean de comedie Volodimir Zelenski, care s-a calificat în al doilea tur al alegerilor prezidențiale cu 30, 2% din voturi, este observat cu o anumita bunavoința de catre ruși, mai ales ca acesta a apelat la dialog cu Moscova. Kremlinul s-a pronunțat luni împotriva…

- 'Este o ocupatie ilegala, o confiscare ilegala de teritoriu si sustinem fundamental Ucraina, insistand ca integritatea ei teritoriala sa fie restabilita', a declarat Volker intr-o conferinta de presa. Emisarul special american a mai spus ca Statele Unite nu vor lua o pozitie cu privire la…

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a declarat vineri ca depune eforturi pentru anularea sanctiunilor internationale impuse Rusiei, informeaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax."Depunem eforturi pentru atingerea obiectivului" de anulare a sanctiunilor impuse Rusiei, a afirmat Giuseppe…