Stiri pe aceeasi tema

- Moscova investigheaza circumstanțele deciziei Ucrainei privind reținerea unui petrolier al Rusiei in portul ucrainean Islamil, pentru a lua masurile corecte, a informat joi Ministerul rus de Externe, relateaza MEDIAFAX.Citește și: Ultima ora! Rareș Bogdan il desființeaza pe Eugen Teodorovici:…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat decretul prin care pot primi, în mod simplificat, cetațenia rusa ucrainenii aflați în Rusia, care au locuit pe întregul teritoriu al regiunilor Donețk și Lugansk, transmite Ria Novosti, citata de Rador.Aceasta posibilitate…

- Letonia, Estonia și Lituania i-au convocat pe diplomații ruși pentru a protesta impotriva planurilor Moscovei de a celebra „eliberarea” celor trei țari organizand focuri de artificii. Astfel, potrivit MAE din Lituania, Distictul Militar Vest al Rusiei va marca, sambata, cu un foc de artifificii, ”eliberarea”…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca spera ca guvernul italian se va exprima in mod clar si consecvent in favoarea restabilirii relatiilor depline intre Uniunea Europeana si Rusia si ca va ajuta Bruxellesul sa se convinga ca sanctiunile UE impotriva Moscovei au fost o eroare, potrivit Reuters.…

- Uniunea Europeana a prelungit joi sanctiunile economice impotriva Rusiei cu inca sase luni pentru a protesta impotriva rolului Moscovei in conflictul din estul Ucrainei si in Crimeea, dupa o decizie in acest sens a liderilor UE de saptamana trecuta, relateaza dpa. Sanctiunile au fost adoptate…

- Ministerul de Externe al Ucrainei si-a rechemat marti ambasadorul la Consiliul Europei pentru consultari, dupa ce Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a adoptat in noaptea de luni spre marti o rezolutie privind modificarea mecanismului de sanctiuni, prin care a

- Ministerul de Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Grecia ca pana luni, cu ocazia sarbatorii Rusaliilor, au... The post Restrictii de circulatie in Grecia, pana luni inclusiv. Ce vehicule sunt vizate de atentionarea MAE appeared first on Renasterea banateana…

- 'Nu am dat in timpul Forumului (Economic International) de la Sankt-Petersburg nicio nota activitatii presedintelui Zelenski, pentru ca, deocamdata, o atare activitate nu exista. Nu am putut face acest lucru din cauza unui aspect obiectiv: el abia acum isi incepe lucrul. Cunosc din proprie…