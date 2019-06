Zefirrelli – frate Soarele, soră eternitatea Marele regizor italian Franco Zeffirelli a incetat din viata sambata, 15 iunie, la resedinta sa din Roma, potrivit Hotnews, citat de gds.ro. La varsta de 96 de ani, a cedat in cele din urma unei boli care se agravase. Avandu-l ca mentor pe Luchino Visconti, cineastul nascut la 12 februarie 1923, la Florenta, a lucrat cu mari actori, precum Richard Burton, Elizabeth Taylor si Lawrence Olivier si a lasat posteritatii capodopera Iisus din Nazareth (Jesus of Nazareth), cu Robert Powell in rolul principal, considerata deopotriva de critici si de public ca fiind cea mai buna ecranizare a relatarilor… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

