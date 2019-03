Stiri pe aceeasi tema

- Cinci milioane de dolari pentru crearea unui parc national de importanta mondiala in Muntii Fagaras. Banii au fost obtinuti de o fundatie din Romania care militeaza pentru refacerea zonelor defrisate. Proiectul va dura cinci ...

- O investiție importanta vine sa confirme interesul oamenilor de afaceri straini pentru țara noastra. Potrivit datelor statistice, investițiile straine directe in Romania au insumat, anul trecut, 4,936 miliarde de euro, o creștere de 2,9% (139 milioane de euro) fața de 2017. Cat din acest total…

- WDP construiește la Slatina o hala noua de aproximativ 60.000 metri patrați pentru producatorul de anvelope Pirelli, pentru extinderea unitații de producție existente a companiei italiene. WDP preconizează o investiție de aproximativ 40 de milioane de euro pentru realizarea acestui proiect,…

- Asa cum v-am spus, in exclusivitate, CEETRUS Romania a cumparat Platforma Mociur, aproximativ 22 de hectare de teren. „Din ceea ce stiu eu, firma a bugetat in acest an circa 37 de milioane de euro pentru Resita. Dezvoltarea zonei va fi in etape, intr-o prima faza vor face mall, cu cinema…

- Titularul licentei de exploatare a celui mai mare zacamant de cupru din Romania, Cupru Min SA Abrud, organizeaza o licitatie internationala pentru achizitionarea a doua linii de flotatie, fiecare cu capacitatea de 315 de tone. In pret, ofertantii vor trebui sa includa proiectarea, achizitia utilajelor,…

- Partia de schi de la Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, inceputa in anul 2009, a fost deschisa pe 5 ianuarie, in prezenta ministrului Turismului, Bogdan Trif. Partia are aproape 3 kilometri, iar investitia se ridica la peste 71 de milione de lei.

- O noua partie de schi inaugurata in Romania! Partia de schi din Masivul Rarau, investitie realizata cu finantare guvernamentala, a fost inaugurata sambata in prezenta ministrului Turismului, Bogdan Trif. Trif a spus ca aceasta investie, in valoare de circa 15 milioane de euro, a primit 90% din bani…