Franco Zeffirelli, cel care a regizat unele dintre cele mai puternice reprezentatii de opera cu Maria Callas si care a fost prieten cu Richard Burton si Elizabeth Taylor, nu a avut o personalitate foarte placuta, fiind deseori irascibil si pus pe harta, insa geniul sau a influentat generatii de regizori si a fermecat audientele in salile de opera, teatru sau cinema, timp de decenii, conform unui material publicat sambata de DPA. Maestrul Zeffirelli a murit sambata, la varsta de 96 de ani, in pace, in resedinta sa de la marginea Romei. A fost un geniu cu un temperament vulcanic care a reusit sa-si…