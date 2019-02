Zedd si Katy Perry lanseaza un single de ascultat „365″ de zile pe an

Zedd si Katy Perry ne invata o lectie importanta odata cu neasteptata lansare a single-ului „365″ – dragostea este raspunsul tuturor intrebarilor ce macina constiinta, iar viata in lipsa ei nu are niciun farmec. Optimismul si bucuria sunt elementele principale ce alimenteaza ritmul molipsitor al acestei piese, iar colaborarea dintre Zedd, faimosul DJ si producator premiat la Grammy’s, si Katy Perry, superstarul ce nu mai are nevoie de prezentare, le ofera ascultatorilor o experienta muzicala ce nu va putea fi ignorata. Piesa „365″ a fost scrisa de cei doi si produsa de catre Zedd. In completarea…