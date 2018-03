Stiri pe aceeasi tema

- Mii de manifestanti cu drapele separatiste catalane au iesit duminica pe strazile Barcelonei dupa arestarea in Germania a fostului lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, ceruta de justitia spaniola, transmite AFP. La apelul unui grup separatist radical, Comitetele de Aparare a Republicii,…

- Un cunoscut om de afaceri din Arad, Viorel Lazar, administratorul companiei Lazar & Sohne, a fost trimis in judecata de procurori pentru o evaziune fiscala de peste 36 de milioane de lei. El este acuzat ca, prin doua firme de procesare a carnii, timp de trei ani a ascuns sursa impozabila, aducand…

- Victor Ponta a sustinut joi un discurs in engleza la o intalnire la Bruxelles despre viitorul Europei, organizatori fiind europarlamentarii din Alianta Conservatorilor si Reformatorilor Europeni (ACRE), cei impotriva carora a...

- Potrivit unor surse diplomatice, Theresa May vrea "actiuni coordonate" ale tarilor Uniunii Europene pentru condamnarea atacului chimic atribuit Rusiei care l-a vizat pe un fost agent secret rus in Marea Britanie. "Rusia a efectuat un atac indraznet si lipsit de inteligenta impotriva Marii…

- Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, continua demersurile in scandalul care destabilizeaza Romania, zilele acestea, pe tema ingerințelor Comisiei Europene in problemele interne ale statului. Potrivit ultimelor dezvaluiri, intrarea brutala a Europei in chestiuni ce țin direct de suveranitatea…

- Un oraș din Romania a caștigat premiul SUMP pentru cel mai bun plan de mobilitate urbana durabila. Planurile municipiului Turda au fost considerate mai bune decat cele ale autoritaților din Manchester și Milano. Municipiul Turda a caștigat SUMP (Sustainable Urban Mobility Planning) AWARDS. Printre finaliști…

- Un oraș din județul Cluj ia ”fața” reședinței Cluj-Napoca și câștiga locul 1 în competiția SUMP AWARDS, pentru cel mai bun plan de mobilitate urbana durabila. ”Am câstigat!!! Turda a obținut locul 1 în competiția SUMP AWARDS,…

- Un tanar de 23 de ani din Cluj-Napoca este suspectat de faptul ca si-ar fi impins bunica de 79 de ani de la etajul a 10-lea al unui bloc. Femeia a murit pe loc, iar in cauza s-a deschis un dosar penal. Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Traian Morar, a declarat, pentru Agerpres, ca s-a conturat infractiunea…

- 'Nu este o tragedie sa avem noi alegeri, desi nu este o prioritate si niciunul dintre noi nu doreste acest lucru', a declarat el pentru cotidianul nationalist catalan El Punt Avui.Fostul lider al guvernului regional, destituit de Madrid in urma tentativei esuate de proclamare a independentei…

- NEWS ALERT Liviu Dragnea, atacat de "Grupul de la Cluj": "Poarta intreaga țara dintr-o criza in alta!" Ioan Rus, unul dintre liderii "Grupului de la Cluj", i-a transmis cateva mesaje extrem de dure presedintelui PSD, cu o zi inaintea Congresului extraordinar al partidului. "Deoarece a trecut…

- Europarlamentarul Daniel Buda considera ca reactia ministrului de Externe Teofor Melescanu la raportul Comisiei Europene este “una lipsita de simtul realitatii” si cere demisia demnitarului. Potrivit unui comunicat al parlamentarului roman, prin afirmațiile sale, Teodor Melescanu “demonstreaza ca nu…

- Trimisul special al AGERPRES, Dana Piciu, transmite: Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru a declarat marti ca romanii ar trebui sa comunice mai bine Europei despre solutiile lor in materie de drepturi pentru persoanele apartinand minoritatilor nationale, solutii care, spune el, sunt printre cele mai…

- Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, a declarat vineri ca partidele de opozitie s-ar putea coaliza pentru a incerca sa inlature de la putere partidul sau, Fidesz, in cadrul alegerilor din 8 aprilie. Astfel, spune Orban, Ungaria se va transforma intr-un refugiu pentru migranti. Declaratiile vin dupa ce…

- In prima parte a anului viitor, tara noastra are marea sansa de a fi in fruntea Uniunii Europene timp de sase luni. Chiar daca, astazi, riscul de a parea nepregatiti in fata uzantelor si a procedurilor birocratice de la Bruxelles este unul destul de mare, Romania este obligata de aceasta misiune importanta…

- Ele sunt cele patru tari carcotase care stau in calea visului UE de a avea un buget comun mai mare dupa Brexit: Austria, Olanda, Danemarca si Suedia - cei "patru adepti ai austeritatii" Europei - se impotrivesc cu tarie in timp ce Bruxelles-ul se pregateste pentru runda cea mai sangeroasa de negocieri…

- Participarea doamnei senator Gabriela Cretu, presedinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul Romaniei la Conferinta interparlamentara privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta economica in Uniunea Europeana - Semestrul European (Bruxelles, 19 - 20 februarie) Doamna senator Gabriela Cretu,…

- Intalnire importanta a premierului Dancila cu seful Comisiei Europene Viorica Dancila Întâlnire importanta, astazi, la Bruxelles, a prim-ministrului Viorica Dancila cu seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în prima vizita pe care noul premier de la Bucuresti o face în…

- Premierul maghiar Viktor Orban si-a intensificat declaratiile acuzatoare la adresa Uniunii Europene si a institutiilor internationale in apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru luna aprilie.Oficialul de la Budapesta a sustinut in discursul anual despre starea natiunii…

- Premierul Viorica Dancila va fi audiata, marti, de CNCD dupa ce, la o emisiune TV, i-a numit ”autisti” pe europarlamentarii romani care dezinformeaza. "Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a decis sa se autosesizeze cu privire la declaratia doamnei Prim-ministru Dancila Viorica Vasilica,…

- Premierul ungar Viktor Orban si-a intensificat retorica populista inaintea alegerilor din aprilie sustinand ca “nori negri se aduna” si ca tara sa este ultimul bastion de lupta impotriva “islamizarii” Europei, scrie Guardian.

- Intensificarea relatiilor dintre Bucuresti si institutiile comunitare Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila merg, saptamâna aceasta, separat la Bruxelles, în contextul recentelor dezbateri legate de justitia din România, în care s-au implicat si oficiali…

- Justitia belgiana a somat vineri Facebook sa inceteze sa-i urmareasca pe internauti in Belgia fara acordul lor, sub sanctiunea unei amenzi de 250.000 de euro pe zi si care ar putea ajunge la 100 de milioane de euro, decizie impotriva careia gigantul internetului si-a anuntat intentia de a face apel,…

- Justitia belgiana a somat vineri Facebook sa inceteze sa-i urmareasca pe internauti in Belgia fara acordul lor, sub sanctiunea unei amenzi de 250.000 de euro pe zi, care ar putea ajunge la 100 de milioane de euro. Gigantul IT a anuntat ca intentioneaza sa atace decizia cu apel, informeaza…

- "Vrem sa introducem ceva asemanator cu un Schengen militar in Europa, care ar permite miscarea rapida si directa (a trupelor - n.r.), fara mare birocratie si cu o viteza mai mare", a spus von der Leyen, inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii din cadrul NATO la Bruxelles. Germania s-a oferit sa…

- "Vrem sa introducem ceva asemanator cu un Schengen militar in Europa, care ar permite miscarea rapida si directa (a trupelor - n.r.), fara mare birocratie si cu o viteza mai mare", a spus von der Leyen, inaintea unei reuniuni a ministrilor Apararii din cadrul NATO la Bruxelles.Germania…

- "Vrem sa introducem ceva asemanator cu un Schengen militar in Europa, care ar permite miscarea rapida si directa (a trupelor - n.r.), fara mare birocratie si cu o viteza mai mare", a spus von der Leyen, inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii din cadrul NATO la Bruxelles.Germania…

- Stoltenberg a afirmat ca le-a cerut Ungariei si Ucrainei 'sa gaseasca o solutie si un echilibru' in legatura legea ucraineana a educatiei, prin care se restrictioneaza invatamantul in limbile minoritatilor etnice, act normativ caruia Budapesta i se opune ferm.''NATO va continua sa lucreze…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom.Citește și: Imagini emotionante…

- Parlamentul European, reunit, miercuri, in sesiune plenara la Strasbourg, a respinsideea crearii de liste transnationale la viitoarele alegeri europene. Conform purtatorului de cuvant al PPE din cadrul comisiei de Afaceri constitutionale, Gyorgy Schopflin, nu exista baza juridica pentru un asemenea…

- Romania, 33 de mandate in PE Deși atenția publica se concentreaza in aceste zile pe dezbaterea Parlamentului European privind Legile Justiției, ziua de miercuri a adus vești extraordinare pentru țara noastra, dupa ce Legislativul reunit in plenul de la Strasbourg a votat pozitiv amendamentul…

- In timpul unui miting al Partidului Popular (PP, dreapta, la guvernare) la Cordoba (sudul Spaniei), Rajoy a declarat sa asteapta sa fie "numita o persoana care vede lucrurile in mod diferit si, mai ales, care spune: sunt un lider politic si de aceea voi respecta legea, pentru ca este obligatia mea…

- In calitate de raportor, Nica a prezentat, la Bruxelles, in cadrul celei de-a 127-a ședințe plenare a Comitetului European al Regiunilor (CoR), raportul cu privire la evaluarea la jumatatea perioadei a pieței unice digitale. Raportul subliniaza ca orașele și regiunile…

- Imaginile acestea au facut inconjurul rețelelor de socializare, scrie dcnews.ro. Iar localnicii, uimiți de peisaj, au fost anunțați ca valul alb vine tocmai din nordul Europei. Citeste si Ninsoare abundenta in desert. Imagini rare cu camile inzapezite Obișnuiți cu valurile de caldura…

- Protestele #rezist au ajuns la Parlamentul European, la Bruxelles, chiar la doi pași de sala de plen. Fotografiile care au facut inconjurul planetei au fost aduse in inima Europei, pentru ca, spun organizatorii expoziției „Romania in strada. Vrem justiție, nu corupție”, cei de aici trebuie sa aiba imaginea…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Guvernul Spaniei a facut un prim pas pentru prevenirea realegerii fostul lider catalan Carles Puigdemont la conducerea acestei regiuni spaniole, a anuntat joi vicepremierul Soraya Saenz de Santamaria, potrivit Reuters. Puigdemont traieste la Bruxelles pentru a evita sa fie arestat in legatura…

- Europa este expusa unui risc grav atât timp cât nu exista unitate si stabilitate în Libia si nu se are grija de protectia granitei sudice a acestei tari, a avertizat luni ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, care participa la Bruxelles la reuniunea Consiliului Afaceri Externe…

- Presedintele Parlamentului regional catalan, Roger Torrent, a anuntat, luni, ca fostul lider Carles Puigdemont a fost nominalizat pentru a ocupa functia de premier al Cataloniei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Votul pentru numirea in functie a lui Puigdemont va avea loc…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- In 2017, Curtea Suprema din Spania a emis un mandat international de arestare pe numele lui Puigdemont, care a fost ulterior retras pentru a evita o decizie a autoritatilor belgiene de a-i acorda azil politicianului catalan. Carles Puigdemont se afla in exil autoimpus la Bruxelles de cand…

- Carles Puigdemont, fostul lider al Cataloniei, a declarat, vineri, ca datorita noilor tehnologii poate conduce regiunea de la Bruxelles, in contextul in care partidele separatiste au anuntat ca il vor nominaliza pe Puigdemont pentru functia de premier al regiunii, relateaza The

- Trei persoane au murit, joi, in Olanda, si o persoana in Belgia, din cauza vanturilor violente. Din cauza vremii, sute de zboruri au fost anulate si transporturile in cele doua tari, dar si in Germania, au fost afectate, relateaza presa internationala, potrivit News.ro . Potrivit Reuters, in Olanda,…

- Uniunea Europeana declara razboi ambalajelor din plastic, ca parte a unui plan mai amplu de curatare a mediului european, incercand sa se asigure ca orice astfel de ambalaj va fi reutilizabil sau reciclabil pana in 2030. Mobilizat de decizia Chinei, care a interzis importul de deseuri reciclabile,…

- Uniunea Europeana vrea ca cetatenii sai sa pastreze drepturile de rezidenta in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, in perioada de tranzitie, au spus miercuri ambasatorii celor 27 de state membre la Bruxelles, pozitie care i-ar putea deranja pe sustinatorii Brexit, transmite Reuters.Reducerea…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a transmis joi seara Sectiei pentru procurori a CSM solicitarea de aviz pentru revocarea lui Eugen Stoina din functia de procuror DNA, acuzat ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a produs un accident rutier.…

- 19 decembrie - Noul guvern austriac ar putea deschide calea unei noi coalitii in Europa. Cresterea popularitatii miscarilor anti-sistem si de extrema dreapta in Europa nu este ceva nou. Ce este nou este diviziunea tot mai mare intre Bruxelles si unele state membre ale UE privind abordarea fata Rusia.…