Zeci pe persoane reţinute în Bulgaria pentru finanţarea terorismului internaţional Potrivit anchetatorilor bulgari, "dinspre si catre Bulgaria s-au facut transferuri clandestine de bani in sume mari prin intermediul asa-zisului sistem 'hawala', in cadrul unui grup infractional international".



Raziile continua la Sofia, Plevna, Blagoevgrad, Razgrad, Haskovo, Plovdiv si Loveci. Tribunalul penal de specialitate a emis 126 de mandate de perchezitie vizand 50 de locuinte si sedii, 26 de vehicule si 50 de persoane si au fost confiscate pana acum documente, alte obiecte si suma de 32.000 de euro.



