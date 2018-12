Stiri pe aceeasi tema

- O lista cu 30 de propuneri, si nu un vot cu "da" sau "nu", le-ar oferi cetatenilor o opinie mai clara despre Brexit. Acum este clar ca cea mai colosala decizie a Marii Britanii din acest secol a fost adoptata in urma unei campanii marcate de minciuni, de ambitii personale si de posibile manipulari venite…

- O specie de melci protejata prin lege ar putea intarzia cu cinci ani modernizarea unei șosele din Marea Britanie. Aceasta perioada ar fi necesara pentru a monitoriza efectele relocarii viețuitoarelor, conform Ag...

- Peste patru sute de copii au fost trimisi acasa dupa ce la Scoala Gimnaziala nr.4 din Lugoj cursurile au fost suspendate din cauza frigului. Decizia a fost luata de conducerea unitatii de invatamant de pe strada Victor Vlad Delamarina, miercuri dimineata. “Am stabilit ca in conditiile existente nu se…

- Liderul opozitiei din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a descris analiza guvernului privind acordul pentru Brexit ca fiind „lipsita de insemnatate”, in timpul sesiunii de intrebari adresate premierului Theresa May, scrie The Guardian.Intr-un schimb de replici din Camera Comunelor, Corbyn, liderul…

- O tanara mireasa a decis sa iși paraseasca logodnicul chiar in ziua nunții, iar motivul a fost unul extrem de bizar: o factura neplatita. Harriet Butler din Dorset, Marea Britanie, a anulat nunta in ultimul moment, insa a mers mai departe cu petrecerea, purtand rochia de mireasa și petrecand alaturi…

- Opt unitati de invatamant din orasul Galati au cursurile suspendate din cauza frigului, in conditiile in care unitatile nu au incalzire. In alte trei institutii scolare din judet, orele de curs au fost scurtate. Cursurile sunt suspendate in opt unitati de invatamant, din cauza frigului. Este…

- O scoala generala si doua colegii din orasul Galati au cursurile suspendate din cauza frigului, în conditiile în care unitatile nu au încalzire, iar în alte 10 institutii scolare elevii si profesorii tremura de frig, orele

- Charlotte Carter, 30 de ani, a zburat, luni, de pe Aeroportul Gatwick, Londra, cu destinația Dubai, acolo unde urma sa-și petreaca vacanța alaturi de prietenele ei. Pe timpul zborului, tanara de profesie asistenta medicala s-a simțit rau. Cand a coborat din avion, ea a luat un taxi sa ajunga la destinație.…