Zeci de vinuri degustate în cadrul unui eveniment de excepție în avanpremiera Salonului VINVEST – VIDEO Joi, Timisoara a fost locul in care 45 de vinuri – aparținand unui numar de 15 producatori romani și straini – au fost degustate la pre-evenimentul organizat in deschiderea celei de-a XVI-editii a Salonului International de Vinuri VINVEST, desfasurat in acest an in perioada 19-21 aprilie, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara. Printre licorile bahice care au incantat simturile invitatilor de marca prezenti la restaurantul Vineri 15 se numara vinuri produse de: COTNARI, crama Hermeziu, VINCON Romania, Thesaurus Wines, crama Aramic, crama Gabai, crama Dealul Dorului, Podgoria Silvania, Domeniile… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

