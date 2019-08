Zeci de victime în urma unui nou naugrafiu al unei ambarcaţiuni cu migranţi pe Mediterana Purtatorul de cuvant al marinei libiene a anuntat ca au fost salvati 65 de migranti aflati pe respectiva ambarcatiune, in largul orasului Khoms, la circa 120 de kilometri est de capitala Tripoli. Potrivit aceluiasi oficial, la bordul ambarcatiunii naufragiate se aflau cel putin 90 de persoane. Cadavrele a cinci migranti, dintre care trei marocani (o femeie, un barbat si un copil), un somalez si un sudanez au fost recuperate din apa, a mai precizat purtatorul de cuvant libian, mentionand de asemenea ca este in desfasurare o operatiune de cautare a persoanelor disparute.



